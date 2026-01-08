Jeudi 8 Janvier 2026
Franche-Comté
Coupe du monde de biathlon : Quentin Fillon Maillet termine à la 11e place

Publié le 08/01/2026 - 14:29
Mis à jour le 08/01/2026 - 13:54

Entre brouillard et vent, les coureurs ont dû braver les éléments à Oberhof en Allemagne ce jeudi 8 janvier 2025.

© Capture d'écran / l'equipe 21
© Capture d'écran / l'equipe 21

C’était une course particulièrement difficile. Le sprint Hommes s’est déroulé dans des conditions météorologiques peu clémentes. La première place a été décroché par Tommaso Giacomel, un succès qui touche particulièrement l’équipe norvégienne après le décès soudain de Sivert Bakken le 23 décembre dernier en stage en Italie. Le biathlète lui a dédié sa victoire.

Du côté des Français, on retrouve le Franc-Comtois Quentin Fillon Maillet à la 11e place après deux fautes. Eric Perrot, lui, termine 6e.

Au classement général, le Novégien Giacomel passe devant Eric Perrot qui est désormais 3e et Quentin Fillon Maillet et 7e.

Publié le 8 janvier à 14h29 par Hélène L.
