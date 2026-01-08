Coupe du monde de biathlon : Quentin Fillon Maillet termine à la 11e place

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Entre brouillard et vent, les coureurs ont dû braver les éléments à Oberhof en Allemagne ce jeudi 8 janvier 2025.

C’était une course particulièrement difficile. Le sprint Hommes s’est déroulé dans des conditions météorologiques peu clémentes. La première place a été décroché par Tommaso Giacomel, un succès qui touche particulièrement l’équipe norvégienne après le décès soudain de Sivert Bakken le 23 décembre dernier en stage en Italie. Le biathlète lui a dédié sa victoire.

Du côté des Français, on retrouve le Franc-Comtois Quentin Fillon Maillet à la 11e place après deux fautes. Eric Perrot, lui, termine 6e.

Au classement général, le Novégien Giacomel passe devant Eric Perrot qui est désormais 3e et Quentin Fillon Maillet et 7e.