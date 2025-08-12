Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

À la maison du livre et de la presse : deux recommandations... ou plutôt trente !

Toutes les nuances de la nuit, Chris Whitaker, 25€90

Betty, de la maison du livre et de la presse, commence par le deuxième roman de Chris Whitaker, Toutes les nuances de la nuit, publié par les éditions sonatine. Ancien trader anglais, Whitaker a déjà fait forte impression avec son premier livre, Duchess. Dans ce nouvel ouvrage, il "réitère avec exploit" en offrant un roman noir dont l’histoire est "encore plus prenante". On suit une jeune fille dans les années 70, Saint, dont le meilleur ami, Patch, vient de disparaître. Leurs situations familiales complexes les laisse livrés à eux-mêmes, "rendant leur amitié indéfectible". Saint, qui ne peut se résoudre à abandonner son ami, s’engage dans une enquête, plongeant le lecteur dans un "véritable polar psychologique".

S’étalant sur plusieurs décennies et totalisant 800 pages, le récit bénéficie d’une dynamique entraînante grâce à des chapitres courts : "c’est très bien vu de la part de l’auteur", souligne Betty. Betty admire particulièrement la capacité de Chris Whitaker à créer "des personnages d’enfants et d’adultes particulièrement bien campés". Ce roman se révèle être une véritable "fresque monumentale" à savourer tout l’été.

À la plage, auteurs divers, 15€90

Pour sa deuxième recommandation, Betty a choisi de nous présenter non pas un, mais une trentaine d’ouvrages : il s’agit de la collection À la plage des éditions Dunod. Chaque livre de cette collection est dédié à un philosophe, un personnage scientifique, politique ou historique, permettant d’aborder "de manière ludique" leur œuvre. Parmi ses favoris, elle mentionne Churchill à la plage, "un homme qui avait un sens de la répartie et un humour caractéristique", ainsi que celui sur Shakespeare et Gisèle Halimi.

Dans chaque livre, l’auteur varie et organise les chapitres autour des moments clés ou des réflexions des personnages. "Ça ne nous viendrait pas à l’idée de se dire – tiens, je vais lire tous les bouquins de Galilée ou Kant", constate Betty. Cette collection représente pour elle "une manière de s’instruire pendant les vacance", étant facile à lire, rapide et sympathique, "à la plage, ou partout en vacances…".

À l’interstice : plutôt canap de Salomé ou plancher de Jeannot ?

Peur de mourir mais flemme de vivre, Salomé Lahoche, 18€

Aurore met d’abord en avant Peur de mourir mais flemme de vivre, une bande dessinée recueil de Salomé Lahoche, une autrice reconnue sur Instagram. Ce livre, publié par Exemplaire, regroupe toutes ses strip parues entre 2022 et 2024. Cette maison d’édition se spécialise dans la découverte de dessinateurs sur les réseaux sociaux, leur offrant la possibilité d’éditer leurs œuvres grâce à des financements participatifs. Salomé Lahoche, déjà célèbre pour La vie est une corvée, revient avec cette nouvelle compilation de moments de vie "extrêmement drôle et très cynique".

Lahoche propose un regard sur les anciennes et nouvelles générations, y compris la sienne, avec une dose de second degré et une auto-dérision qui caractérise son style. Elle déclare que ce livre s’adresse à "absolument tout le monde". Les thèmes abordés vont du féminisme à la politique, en passant par la thérapie, l’angoisse existentielle, l’alcoolisme et la paresse, le tout dans des couleurs pastel et sur un ton humoristique. Aurore conseille cet ouvrage pour passer un bon moment cet été : "ça fait du bien (…) je le recommande absolument".

Nous tous sommes innocents, Cathy Jurado-Lecina, 20€

Aurore évoque ensuite Nous tous sommes innocents, une œuvre de Cathy Jurado-Lecina, autrice et poétesse bisontine. Ce livre est une réédition d’un roman "passionnant et un peu différent des autres", qui s’inspire d’une œuvre d’art brut : le plancher de Jeannot. Il s’agit de l’œuvre d’un homme dont on ne connaît presque rien, mais qui a gravé à la main un manifeste entier sur son plancher. L’autrice explore cette énigme en imaginant la vie de cet homme et les raisons qui l’ont poussé à inscrire ce texte "fou, très révolté".

Jean vient d’une terre à laquelle il est attaché mais aussi en quelque sorte prisonnier. Il évolue dans une famille "où il y a beaucoup de non-dit, de traumatismes des générations précédentes". Situé au 20e siècle, le roman se déroule dans un contexte de conflits mondiaux, une période que l’autrice décrit également : "on traverse un peu l’histoire de la France à travers l’histoire d’un homme". Jean, autrefois bienveillant, instruit, doux et généreux, se transforme en un homme révolté par le monde qui l’entoure. Aurore souligne : "c’est très bien fait, très bien écrit (…) c’est vivant et ça parle aux gens d’aujourd’hui".

