Cyclisme : le Tour de l’Avenir dévoile les talents de demain

Les futurs talents de demain avant leur accession dans le monde des pros. Les meilleurs cyclistes de moins de 23 ans se retrouvent sur le Tour de l'Avenir avec cette année, des Français en favoris. Comme Lenny Martinez ou bien Romain Grégoire, les deux grands espoirs de la Conti Groupama-FDJ. Le Bisontin devrait trouver dans les premiers jours de course de quoi performer.

Neuf jours de course

Après un départ en Vendée, les 162 coureurs de 24 nationalités différentes et engagées dans 27 équipes termineront leur périple d'ouest en est en Savoie le 28 août, non sans un petit passage par la Franche-Comté avec une 6e étape au départ de Saint-Amour dans le Jura en direction d'Oyonnax, 124,6km plus loin…

Le Tour de l’Avenir dont le palmarès est riche de sept vainqueurs du Tour de France (Felice Gimondi, Joop Zoetemelk, Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon et plus récemment Egan Bernal et Tadej Pogaçar) révèle les meilleurs dans tous les compartiments du jeu. L’an dernier, Tobias Johannessen avait pris rang à ce palmarès si prestigieux.