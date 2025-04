De la cocaïne et du cannabis découverts sur un point de deal à Besançon

Une patrouille qui effectuait la surveillance d’un point de vente de produits stupéfiants a remarqué un individu qui se rendait avec un sac en plastique dans un local technique et en ressortait les mains vides.

Les policiers se sont rendus dans ce dernier et ont constaté la présence d’une plaque métallique permettant l’accès au local poubelles par un vide-ordures. Sur place, les fonctionnaires ont trouvé le sac en question et ont découvert des sachets de résine de cannabis (34 grammes), d'herbe de cannabis (17 grammes) et de cocaïne (10 grammes).

Interpellé, le jeune de 23 ans a été placé en garde à vue. Lors de sa fouille de sécurité, un sachet contenant 1 g de résine de cannabis a été retrouvé. Auditionné, il a reconnu avoir remplacé quelqu’un sur le point de deal pour se faire un peu d’argent, mais n’aurait rien vendu. Enfin, il a reconnu être consommateur de cannabis.

L’homme a été déféré dans le cadre du comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et interdiction de paraître à Besançon pendant 3 ans. Il a été laissé libre à l’issue de l'audience.