Début d’incendie dans une maison à Damprichard

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dimanche 11 janvier 2026, vers 9h30, pour un début d’incendie survenu dans une habitation située au hameau de La Montée, dans la commune de Damprichard.

Le sinistre était localisé au niveau d’une chaudière individuelle au fioul, installée dans un bâtiment à usage d’habitation d’une superficie d’environ 300 m². Les opérations d’extinction, suivies d’un dégarnissage, ont mis en évidence une propagation du feu aux poutres soutenant le plancher du rez-de-chaussée, laissant apparaître des fragilités structurelles.

Afin de sécuriser le bâtiment et de permettre la poursuite des reconnaissances, une équipe spécialisée USAR (unité de sauvetage appui et recherche) a procédé à un étaiement des zones concernées. Cette intervention visait à stabiliser les éléments porteurs fragilisés.

Les conditions d’enneigement ont rendu l’accès au site difficile pour la cellule Sauvetage-Déblaiement. Le matériel nécessaire a donc été acheminé jusqu’au lieu d’intervention à l’aide d’un véhicule adapté.

L’opération a mobilisé 14 sapeurs-pompiers provenant des centres de secours de Montbéliard, Hérimoncourt, Mandeure, Damprichard et Maîche. Aucun blessé n’est à déplorer.