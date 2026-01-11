Début d’incendie dans une maison à Damprichard

Le sinistre était localisé au niveau d’une chaudière individuelle au fioul, installée dans un bâtiment à usage d’habitation d’une superficie d’environ 300 m². Les opérations d’extinction, suivies d’un dégarnissage, ont mis en évidence une propagation du feu aux poutres soutenant le plancher du rez-de-chaussée, laissant apparaître des fragilités structurelles.
Afin de sécuriser le bâtiment et de permettre la poursuite des reconnaissances, une équipe spécialisée USAR (unité de sauvetage appui et recherche) a procédé à un étaiement des zones concernées. Cette intervention visait à stabiliser les éléments porteurs fragilisés.
Les conditions d’enneigement ont rendu l’accès au site difficile pour la cellule Sauvetage-Déblaiement. Le matériel nécessaire a donc été acheminé jusqu’au lieu d’intervention à l’aide d’un véhicule adapté.
L’opération a mobilisé 14 sapeurs-pompiers provenant des centres de secours de Montbéliard, Hérimoncourt, Mandeure, Damprichard et Maîche. Aucun blessé n’est à déplorer.