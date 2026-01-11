Dimanche 11 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Damprichard
Faits Divers

Début d’incendie dans une maison à Damprichard

Publié le 11/01/2026 - 18:33
Mis à jour le 11/01/2026 - 17:34

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dimanche 11 janvier 2026, vers 9h30, pour un début d’incendie survenu dans une habitation située au hameau de La Montée, dans la commune de Damprichard.

© SDIS 25/CARDOT Arnaud
© SDIS 25/CARDOT Arnaud

Le sinistre était localisé au niveau d’une chaudière individuelle au fioul, installée dans un bâtiment à usage d’habitation d’une superficie d’environ 300 m². Les opérations d’extinction, suivies d’un dégarnissage, ont mis en évidence une propagation du feu aux poutres soutenant le plancher du rez-de-chaussée, laissant apparaître des fragilités structurelles.

Afin de sécuriser le bâtiment et de permettre la poursuite des reconnaissances, une équipe spécialisée USAR (unité de sauvetage appui et recherche) a procédé à un étaiement des zones concernées. Cette intervention visait à stabiliser les éléments porteurs fragilisés.

Les conditions d’enneigement ont rendu l’accès au site difficile pour la cellule Sauvetage-Déblaiement. Le matériel nécessaire a donc été acheminé jusqu’au lieu d’intervention à l’aide d’un véhicule adapté.

L’opération a mobilisé 14 sapeurs-pompiers provenant des centres de secours de Montbéliard, Hérimoncourt, Mandeure, Damprichard et Maîche. Aucun blessé n’est à déplorer.

incendie sapeur-pompier sdis 25

Publié le 11 janvier à 18h33 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

DOUBS (25)
Faits Divers

Voitures dans le talus, accidents, blessés… Plusieurs interventions des sapeurs-pompiers dans le Doubs

Les conditions météorologiques difficiles liées à la neige ont entraîné plusieurs accidents de la circulation dans le Doubs ce samedi 10 janvier 2026, alors que le département est placé en vigilance orange neige-verglas. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises sur le réseau routier pour porter secours aux automobilistes impliqués.

accident neige sapeur-pompier sdis 25 verglas vigilance orange
Publié le 10 janvier à 18h15 par Alexane
Franche-Comté
Faits Divers

Un homme interpellé après une série de vols de véhicules et un refus d’obtempérer entre Arbois et Besançon

Un jeune homme de 20 ans a été interpellé par les forces de l’ordre à l’issue d’une enquête menée entre les communes d’Arbois et de Besançon, à la suite de plusieurs faits de vols et de délits routiers commis entre le 30 décembre 2025 et le 5 janvier 2026.

maison d'arrêt police prison recel de vol refus d'obtempérer vol de voiture
Publié le 8 janvier à 15h01 par Alexane
JURA (39)
Faits Divers Nature

Lynx blessé par balle et “caillassé” par des chasseurs, le centre Athénas dépose plainte

Le 4 janvier 2026, le centre Athénas avait publié un coup de gueule sur sa page Facebook évoquant le "caillassage" d’un lynx par, selon lui, trois membres d’association communale de chasse agréée dont un président. Mercredi 7 janvier, le centre a confirmé être parvenu à capturer l’animal blessé notamment par des tirs illégaux. Une plainte a été déposée.

blessure par balle centre athénas chasseur lynx
Publié le 8 janvier à 10h30 par Elodie Retrouvey
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie à Crans-Montana : un avocat de victimes suisses craint la “destruction de preuves”

Des familles de victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana craignent une "destruction de preuves" de la part des propriétaires ou de "quelqu'un qui leur est proche" faute de perquisition ou de détention des intéressés, a indiqué leur avocat mercredi 7 janvier 2026.

incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 8 janvier à 09h30 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 -1.96
nuageux
le 11/01 à 18h00
Vent
1.37 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
88 %
 