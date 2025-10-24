Vendredi 24 Octobre 2025
Alerte Témoin
Audincourt
Faits Divers

Décès d’un enfant de trois ans dans un parc de jeux intérieur à Audincourt

Publié le 24/10/2025 - 08:28
Mis à jour le 24/10/2025 - 08:28

Dans l’après-midi du 23 octobre 2025, un enfant de trois ans pris d’un malaise cardiaque a été pris en charge par les secours dans un parc de jeux indoor d’Audincourt. Il n’a pas survécu. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Vers 14h30, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés pour un enfant de trois ans se plaignant de douleurs thoraciques. 

À leur arrivée dans l’établissement situé boulevard Moïse Foglia, la victime se trouvait déjà en arrêt cardiorespiratoire. 

Une réanimation a immédiatement été entreprise par les sapeurs-pompiers, rapidement rejoints par une équipe du SMUR.

L’enfant a été évacué vers l’hôpital Nord Franche-Comté, avec une réanimation toujours en cours lors du transport. Malheureusement, le décès de l’enfant a été prononcé à l’hôpital. Une autopsie devrait être réalisée pour comprendre les causes du décès.

décès enfant parc de jeux pompiers

Publié le 24 octobre à 08h28 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

