Décès d’un enfant de trois ans dans un parc de jeux intérieur à Audincourt

Dans l’après-midi du 23 octobre 2025, un enfant de trois ans pris d’un malaise cardiaque a été pris en charge par les secours dans un parc de jeux indoor d’Audincourt. Il n’a pas survécu.

Vers 14h30, les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelés pour un enfant de trois ans se plaignant de douleurs thoraciques.

À leur arrivée dans l’établissement situé boulevard Moïse Foglia, la victime se trouvait déjà en arrêt cardiorespiratoire.

Une réanimation a immédiatement été entreprise par les sapeurs-pompiers, rapidement rejoints par une équipe du SMUR.

L’enfant a été évacué vers l’hôpital Nord Franche-Comté, avec une réanimation toujours en cours lors du transport. Malheureusement, le décès de l’enfant a été prononcé à l’hôpital. Une autopsie devrait être réalisée pour comprendre les causes du décès.