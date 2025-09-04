Départ raté pour l’ESBF à Plan-de-Cuques

L’ESBF affrontait Plan-de-Cuques mercredi 3 septembre 2025 dans le cadre de la première journée de championnat. Les Bisontines ont été sèchement dominées par leurs adversaires et ont concédé leur première défaite de la saison.

Plan-de-Cuques - ESBF : 33-24

Le coach bisontin avait pourtant fixé l’objectif de "rentrer fort dans la compétition" pour ce premier déplacement à Plan-de-Cuques mais le moins que l’on puisse dire c’est que les Bisontines se sont laissé surprendre par un adversaire pourtant à leur portée. Un démarrage raté qui n’est toutefois pas rare lors de ces moments de retour à la compétition.

En première période, les Engagées ont d’ailleurs montré de l’intensité et n’étaient finalement dominées que de deux buts à la pause (14-12). Mais au retour des vestiaires les Sudistes ont appuyé sur l’accélérateur et ont laissé les Bisontines sur place.

Un départ raté donc mais l’ESBF aura rapidement l’occasion de relever la tête lors de la prochaine rencontre à domicile contre Strasbourg ATH, le mercredi 10 septembre. À condition bien sûre de réenclencher rapidement la marche en avant, car de son côté les Pirates n’ont pas manqué leur rendez-vous de rentrée face à Sambre Avesnois (victoire 28-26).