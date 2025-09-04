Jeudi 4 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Départ raté pour l’ESBF à Plan-de-Cuques

Publié le 04/09/2025 - 09:15
Mis à jour le 04/09/2025 - 09:00

L’ESBF affrontait Plan-de-Cuques mercredi 3 septembre 2025 dans le cadre de la première journée de championnat. Les Bisontines ont été sèchement dominées par leurs adversaires et ont concédé leur première défaite de la saison. 

Photo d'archives © Yoan Jeudy Sosuite photographie
Photo d'archives © Yoan Jeudy Sosuite photographie

Plan-de-Cuques - ESBF : 33-24

Le coach bisontin avait pourtant fixé l’objectif de "rentrer fort dans la compétition" pour ce premier déplacement à Plan-de-Cuques mais le moins que l’on puisse dire c’est que les Bisontines se sont laissé surprendre par un adversaire pourtant à leur portée. Un démarrage raté qui n’est toutefois pas rare lors de ces moments de retour à la compétition.

En première période, les Engagées ont d’ailleurs montré de l’intensité et n’étaient finalement dominées que de deux buts à la pause (14-12). Mais au retour des vestiaires les Sudistes ont appuyé sur l’accélérateur et ont laissé les Bisontines sur place. 

Un départ raté donc mais l’ESBF aura rapidement l’occasion de relever la tête lors de la prochaine rencontre à domicile contre Strasbourg ATH, le mercredi 10 septembre. À condition bien sûre de réenclencher rapidement la marche en avant, car de son côté les Pirates n’ont pas manqué leur rendez-vous de rentrée face à Sambre Avesnois (victoire 28-26). 

championnat défaite esbf handball

Publié le 4 septembre à 09h15 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Un dernier réglage pour le BesAC au tournoi de Charleville

Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.

basket besAC préparation estivale
Publié le 4 septembre à 08h44 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Sport

Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama. 

départ FC Sochaux-Montbéliard football National recrue
Publié le 2 septembre à 10h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

PUBLI-INFO • C’est décidé, avec la fin de l’été, je m’inscris dans une pratique sportive  durable ! Si vous avez une telle envie, Decathlon, vous propose le samedi 6 septembre (de 10 à 18 h) de découvrir plus d’une dizaine de sports sur le parvis de son magasin de Besançon. Et qui dit découverte, dit partenaires, surprises…

club de sport décathlon rentrée sportive vitalsport
Publié le 25 aout à 07h10 par Macommune.info

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Nouveau commerce : L’atelier d’Amaya bientôt aux Passages Pasteur à Besançon
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

NG Productions annonce les temps forts de la saison culturelle bisontine

Sondage

 16.98
légère pluie
le 04/09 à 09h00
Vent
1.82 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
94 %
 