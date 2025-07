Départs en vacances : Bison Futé voit rouge samedi...

Pour ce week-end prolongé des 12, 13 et 14 juillet 2025, Bison Futé prévoit samedi classé rouge dans le sens des départs et même noir en région Auvergne-Rhône-Alpes…

Prévision de Bison Futé

Samedi 12 juillet

Bison futé conseille aux usagers" d’éviter de circuler ce jour-là, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes, classée noire" : "Les difficultés pourraient commencer dès le début de la matinée et se poursuivre jusqu’en début d’après-midi. En région Auvergne-Rhône-Alpes, l’autoroute A7 sera particulièrement fréquentée, tout comme l’A43 et l’accès au tunnel du Mont-Blanc. Les axes desservant la côte atlantique devraient être très circulés comme la RN165, l’A10, et l’A11".

Dans le sens des retours, des ralentissements pourront être observés "dans le quart Nord-Ouest (A87, A29), et au départ de la côte méditerranéenne (A61, A7, A8 et A9 principalement)".

Lundi 14 juillet

Dans le sens des retours, une "importante circulation devrait de nouveau être constatée sur les routes du Sud-Est (A8, A9 et A61)", prévient Bison Futé.

En Île-de-France, dès le début de l’après-midi, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. "Des difficultés de circulation ou des ralentissements pourraient y être enregistrées tout au long de l’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée (essentiellement sur l’A10. L’autoroute A13 pourrait également enregistrer des difficultés de circulation, dès le milieu d’après-midi et celles-ci pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée", est-il précisé.