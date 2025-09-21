Des chantiers en pleine nature ouverts à tous en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans le cadre de la 24e édition de la campagne nationale "Chantiers d’automne" portée par la fédération des conservatoires d'espaces naturels, le conservatoire propose à partir du 22 septembre et jusqu'au 21 décembre 2025, 13 chantiers participatifs à travers toute la Franche-Comté.

Comme chaque automne depuis 24 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels organise une vaste campagne de sensibilisation à l’entretien et la préservation des milieux naturels intitulée "Chantiers d’automne".

Pendant trois mois, cette opération rassemble près de 3.000 participants autour de 300 animations nature programmées en métropole

et en outre-mer

Zoom sur les cinq premiers chantiers

Samedi 27 septembre 2025 à 9h00 à Charcier (39) - Bénévoles à la rescousse !

L’Étang des Naisauds et sa prairie humide ont besoin de vous ! Venez prêter main forte au Conservatoire pour limiter l’envahissement de l’étang par les ligneux et redonner du souffle aux habitants de ce milieu fragile.

Chantier nature • Durée : 3h • À partir de 8 ans • Pot offert par la Commune. Places limitées ? Inscription indispensable

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse En partenariat avec la Commune de Charcier

Samedi 4 octobre 2025 à 8h30 à Tarcenay-Foucherans (25) - Pelouse des Marnières : 5e acte !

La restauration de la pelouse des Marnières, labellisé Espace naturel sensible par le Département du Doubs, se poursuit ; les chantiers participatifs aussi ! La réouverture de ce précieux milieu naturel proche du village est toujours d’actualité. Venez prêter main forte aux habitants de Tarcenay-Foucherans en coupant et exportant jeunes pins sylvestres et genévriers !

Chantier nature • Durée : 3h30 • Apéritif offert par la Commune. Places limitées ? Inscription indispensable.

Avec le soutien financier du Département du Doubs et de la Commune de Tarcenay-Foucherans

Samedi 4 octobre 2025 à 14h à Censeau (39) - Des gouilles à la pelle pour la cordulie

Venez contribuer à la préservation de la cordulie arctique, une libellule rare et menacée, en créant et restaurant des gouilles dans la tourbière de la Seigne du Magasin, à Censeau. Ces mares peu profondes sont en effet essentielles à la survie de l’espèce !

Chantier nature • Durée : 3h • À partir de 10 ans • Pot offert • Reporté au samedi 11 octobre en cas de mauvais temps • Places limitées ? Inscription indispensable

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne- Franche-Comté, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la DREAL Bourgogne-Franche?Comté et le Département du Jura • En partenariat avec la Commune de Censeau

Mercredi 8 octobre 2025 à 9h00 à Esserval-Tartre (39) - On se marre à la mare !

Venez participer à un chantier pédagogique avec les élèves de la MFR des Fins afin d’entretenir la mare aux Demoiselles d’Esserval-Tartre et faire en sorte que la vie continue d’y foisonner !

Chantier nature • Durée : 7h • Réservé aux habitants et aux adhérents du Conservatoire. Repas tiré du sac • Places limitées ? Inscription indispensable

Avec le soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la DREAL Bourgogne-Franche?Comté et le Département du Jura. En partenariat avec la MFR des Fins et la Commune d’Esserval-Tartre

Samedi 11 octobre 2025 à 9h00 - Les Monts-Ronds (25) - Action pour les Monts-Ronds

La pelouse marnicole des Genévriers, classée Espace naturel sensible par le Département du Doubs, fait l’objet de travaux de réouverture depuis plusieurs années pour permettre à cet habitat et aux espèces qu’il abrite de s’épanouir. Aidez-nous à poursuivre la restauration de ce petit trésor de nature en venant prêter main forte aux habitants des Monts-Ronds !

Chantier nature • Durée : 3h • Réservé aux habitants et aux adhérents du Conservatoire

Apéritif offert • Places limitées ? Inscription indispensable.

Avec le soutien financier du Département du Doubs et la Commune des Monts-Ronds

À propos du conservatoire d’espaces naturels

Depuis près de 35 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté , association loi 1901, agit pour préserver les milieux naturels, la faune, la flore et les paysages de Franche-Comté. Il intervient ainsi sur un réseau de sites naturels autour de quatre missions principales : connaître, protéger, gérer, valoriser. S’impliquant dans l’animation territoriale, il accompagne également les politiques publiques en faveur de la biodiversité.