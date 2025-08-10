D’ordinaire, ces oiseaux ne font halte dans le secteur qu’à la fin du mois d’août, avant de poursuivre leur route vers le sud pour y passer l’hiver. Les cigognes s’arrêtent durant leur migration vers l’Afrique du Nord ou l’Espagne, où elles atteignent leurs zones d’hivernage entre septembre et octobre.
Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Publié le 10/08/2025 - 17:45
Mis à jour le 10/08/2025 - 17:47
Un lecteur de maCommune.info nous a partagé plusieurs clichés montrant un grand nombre de cigognes observées entre Le Croc et la forêt de Fontain samedi 9 août 2025.