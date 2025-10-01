Des puffs, du protoxyde d’azote et du liquide découverts dans des épiceries du Pays de Montbéliard

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’opération de contrôle a été effectuée le 24 septembre 2025 dans neuf épiceries, dont cinq de nuit dans le secteur de Montbéliard.

Au total, les forces de l’ordre ont retrouvé un pistolet d’alarme, 80 puff jetables et 71 bouteilles de protoxyde d’azote.

Une personne se trouvait en situation de travail dissimulé. 6 599 € ont été saisis et une amende de 7.500 € a été donnée.