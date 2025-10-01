Des puffs, du protoxyde d’azote et du liquide découverts dans des épiceries du Pays de Montbéliard

Au total, les forces de l’ordre ont retrouvé un pistolet d’alarme, 80 puff jetables et 71 bouteilles de protoxyde d’azote.
Une personne se trouvait en situation de travail dissimulé. 6 599 € ont été saisis et une amende de 7.500 € a été donnée.
Publié le 01/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 01/10/2025 - 18:04
L’opération de contrôle a été effectuée le 24 septembre 2025 dans neuf épiceries, dont cinq de nuit dans le secteur de Montbéliard.
Un différend routier a dégénéré samedi 27 septembre 2025, aux alentours de 20h20, avenue de Bourgogne à Besançon.
Un collectif de victimes d'un prêtre, incarcéré pour pédophilie, dénonce "les silences" des diocèses de Dijon et Rabat, où le père a officié, sur leur "attitude et leur réponse" face à ces "violences", dans une lettre ouverte publiée lundi 29 septembre 2025.
Entre le 10 et le 16 septembre 2025, trois personnes âgées ont été victimes d’une escroquerie similaire à Besançon, annonce la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs dans un communiqué daté du 26 septembre.
Un individu se faisant passer pour un agent de la société ENGIE s’est rendu à leur domicile, et a prétexté venir les rencontrer pour un remboursement de trop-perçu de la part de la société, indiquent les services de police.
