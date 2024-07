Des travaux entrepris entre Pouilley-les-Vignes et Miserey-Salines

D’un montant total de 88 K€, les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre du Département du Doubs. Ce chantier a été confié à l’entreprise Bonnefoy.

Conditions de réalisation des travaux

Le chantier nécessitera la mise en place d’une déviation, deux jours entre le lundi 22 juillet et le vendredi 26 juillet. En direction de Les Auxons, celle-ci empruntera la RD 5 via Pelousey, la RD 8 Chaucenne et Émagny, et la RD 14 Moncley, la RD 230 Les Auxons. En direction de Miserey-Salines, il conviendra de prendre la RD 5 via Pelousey, la RD 8 Pouilley-lesVignes, les RD 70, RD 75 puis RN 57 via École-Valentin et Miserey-Salines.

"Cette solution permet de minimiser la gêne aux usagers tout en préservant la sécurité des agents sur le chantier", précise le Département du Doubs.