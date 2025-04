Le bus touristique cabriolet de Besançon reprend du service ce samedi

Cette année, les départs se feront à part du Centre Saint-Pierre à Besançon (et non plus la Gare d’eau). Deux visites guidées sont organisées à 14h15 et 15h30 les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 4 juillet. Les visites seront également assurées le 1er et le 8 mai.

À partir du 5 juillet, le bus touristique effectuera chaque jour deux départs le matin et trois l’après-midi.

Infos +

vedettesdebesancon.com