Les transports Ginko bientôt gratuits le samedi pour tous dans le Grand Besançon

C’est une des mesures votées ce jeudi 10 avril 2025 lors du conseil communautaire de Grand Besançon Métropole. À cela s’ajoute un pass pour la gratuité des transports pour les 4-14 ans, et un abonnement à 2 € pour les bénéficiaires des minimas sociaux. Ces changements ont un coût estimé à 2,7 millions d’euros par an. Mais d’où viendra l’argent ?

Contactée, Marie Zehaf, vice-présidente de GBM en charge des transports et des mobilités, précise qu’elle "respecte le choix des élus" : "L’avenir nous dira si nous avons eu raison ou pas. Nous verrons si cela est en cohérence avec le plan de mobilité et si ces mesures auront un impact pour permettre de réaliser les objectifs tels que la réduction de l’impact de la voiture et de proposer d’autres modes de déplacement".

Ces derniers ont voté la gratuité des transports le samedi pour toutes et tous et la mise en place d’un pass 4-14 ans permettant également la gratuité du réseau Ginko. Enfin, pour les bénéficiaires des minimas sociaux, une somme de 2 € par mois sera demandée pour prendre les transports en commun. Coût de l’opération : 2,7 millions d’euros par an.

Des mesures mises en application au 1er juillet 2025 "sous condition de recettes supplémentaires"

L’élue en charge des transports souhaite toutefois nuancer les choses. Certes, les mesures ont été votées, mais il convient désormais de voir quelles seront les recettes supplémentaires.

D’où viendra l’argent ? Pour Marie Zehaf, il n’existe que trois solutions et les usagers seront forcément impactés : "Pour l’instant, rien n’est décidé, mais il faudra bien des revenus pour compenser… Cela passera soit par une augmentation de la grille tarifaire (donc un tarif plus élevé du ticket) soit par une augmentation de 2 % du versement mobilité (ce qui signifie une augmentation de 400.000 euros pour l’hôpital) soit une augmentation de la subvention d’équilibre du budget transport (par les impôts, les taxes)".

À voir également quelles zones seront bénéficiaires de la gratuité du samedi : "Nous avions déjà une importante fréquentation de nos bus. Est-ce que les gens descendront au centre-ville, nous n’en savons encore rien", indique l’élue.

Ces solutions devront être votées par les élus en conseil communautaire. Les mesures votées ce jeudi devaient entre en vigueur le 1er juillet 2025 sous "condition de recettes supplémentaires", tient à préciser Marie Zehaf.