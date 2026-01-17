Samedi 17 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Audincourt
Culture

Deux artistes programmés au Moloco nommés cette année aux Victoires de la musique

Publié le 17/01/2026 - 17:50
Mis à jour le 17/01/2026 - 17:52

Disiz et Sam Sauvage, deux artistes programmés à la salle de concert audincourtoise sont nominés cette année dans deux catégories des 41e Victoires de la Musique qui auront lieu le 13 février 2026. L’un d’eux sera à découvrir au Moloco le 24 avril 2026.

Sam Sauvage © DR
Sam Sauvage © DR

Cette année, deux artistes programmés au Moloco figurent parmi les nominés de deux catégories reines : Disiz pour l’artiste masculin et Sam Sauvage pour la révélation masculine.

Disiz, grande figure du rap hexagonal s’était produit le 12 mars 2025 après un avoir marqué un tournant dans sa carrière, s’affirmant comme un artiste pop total. 

Quant à Sam Sauvage, nouveau dandy pop de la scène française qui évolue dans le sillage d’un Arthur H ou de Feu ! Chatterton, il sera sur la scène audincourtoise le 24 avril prochain.

Infos + 

  • Sam Sauvage en concert au Moloco le vendredi 24 avril à 20h30
  • Billetterie sur : www.lemoloco.com

Allez + loin

concert le moloco victoires de la musique

Publié le 17 janvier à 17h50 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

“Quand les anges s’enmêlent… c’est le bordel !”, la pièce de théâtre d’une ex-entrepreneure de 57 ans à Besançon

À Besançon, la compagnie théâtrale fait son entrée sur la scène culturelle avec un projet à la fois personnel et professionnel. Fondée en avril 2024 par Delphine Doillon, ancienne entrepreneure devenue autrice-interprète, MD Prod porte une vision du théâtre qui entend ”divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” À travers sa nouvelle création, la comédie Quand les anges s’enmêlent... c’est le bordel !, la fondatrice met en jeu un parcours de vie marqué par le choix et la reconversion. La grande première est annoncée le 21 février 2026 à Besançon...

comédie delphine doillon humour petit kursaal reconversion spectacle théâtre
Publié le 16 janvier à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Besançon d’Antan. Archives, cartes postales d’époque, anecdotes : un livre pour plonger en 1900…

À travers les 114 pages de l’ouvrage, le lecteur pourra scruter la ville de Besançon à travers des cartes postales d’époque, des archives municipales et départementales ainsi que des pièces de collections privées. Besançon d’Antan est disponible en librairie depuis le mois de septembre 2025…

Besançon Besançon d'Antan histoire livre
Publié le 15 janvier à 17h34 par Hélène L.
Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

cinéma les 2 scènes spectacle théâtre théâtre ledoux visite
Publié le 11 janvier à 10h45 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon…

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

festival drolement bien fete magic mirror musique
Publié le 10 janvier à 11h00 par Alexane
Pontarlier
Culture Loisirs

Ciné, ski de fond, fondue… Les rendez-vous incontournables en janvier 2026 à Pontarlier

Janvier 2026 s’annonce riche en animations culturelles, conviviales et familiales à Pontarlier et alentours, avec des événements pour tous les publics : sorties cinéma, activités jeunes, moments gourmands et soirées sportives ou festives. Voici une sélection des rendez-vous de la communauté de communes du Grand Pontarlier.

cinéma disney fondue jeux vidéo réalité virtuelle ski de fond
Publié le 4 janvier à 12h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours forfaits de ski à Métabief : découvrez les résultats !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 8.21
couvert
le 17/01 à 18h00
Vent
0.9 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
85 %
 