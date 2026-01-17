Deux artistes programmés au Moloco nommés cette année aux Victoires de la musique

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Disiz et Sam Sauvage, deux artistes programmés à la salle de concert audincourtoise sont nominés cette année dans deux catégories des 41e Victoires de la Musique qui auront lieu le 13 février 2026. L’un d’eux sera à découvrir au Moloco le 24 avril 2026.

Cette année, deux artistes programmés au Moloco figurent parmi les nominés de deux catégories reines : Disiz pour l’artiste masculin et Sam Sauvage pour la révélation masculine.

Disiz, grande figure du rap hexagonal s’était produit le 12 mars 2025 après un avoir marqué un tournant dans sa carrière, s’affirmant comme un artiste pop total.

Quant à Sam Sauvage, nouveau dandy pop de la scène française qui évolue dans le sillage d’un Arthur H ou de Feu ! Chatterton, il sera sur la scène audincourtoise le 24 avril prochain.

Infos +