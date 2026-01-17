Deux artistes programmés au Moloco nommés cette année aux Victoires de la musique

Cette année, deux artistes programmés au Moloco figurent parmi les nominés de deux catégories reines : Disiz pour l’artiste masculin et Sam Sauvage pour la révélation masculine.
Disiz, grande figure du rap hexagonal s’était produit le 12 mars 2025 après un avoir marqué un tournant dans sa carrière, s’affirmant comme un artiste pop total.
Quant à Sam Sauvage, nouveau dandy pop de la scène française qui évolue dans le sillage d’un Arthur H ou de Feu ! Chatterton, il sera sur la scène audincourtoise le 24 avril prochain.
Infos +
- Sam Sauvage en concert au Moloco le vendredi 24 avril à 20h30
- Billetterie sur : www.lemoloco.com