Lundi 15 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Deux dealers de 13 et 14 ans interpellés à Besançon

Publié le 15/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 15/12/2025 - 12:03

Dans la soirée du 11 décembre 2025, deux adolescents de 13 et 14 ans ont été interpellés pour trafic de produits stupéfiants rue de Fribourg à Besançon. 

© Alexane Alfaro

Positionnés en surveillance dans les étages d’un immeuble, les policiers ont remarqué l’arrivée de deux jeunes pénétrant dans les communs. L’un des deux donnait un sachet contenant de la matière brunâtre à l’autre tandis qu’un troisième individu semblait encadrer la transaction. 

L’arrivée des policiers venus procéder au contrôle de chacun a fait fuir l’acheteur et les vendeurs se sont eux réfugiés dans un appartement ouvert. Pris en chasse par les policiers, la course-poursuite s'est terminée dans une chambre où une commode aux tiroirs ouverts laissait apparaître des sacs contenant des bonbonnes de produits stupéfiants. 

Les deux jeunes hommes âgés de 13 et 14 ans ont aussitôt été interpellés et placés en garde à vue. 

La perquisition dans la chambre a permis aux policiers de découvrir 86,8 grammes d’héroïne, 23,1 grammes de cocaïne, 9,3 grammes de résine de cannabis et la somme de 459 euros. 

Au cours de leur audition, les deux mis en cause n’ont donné aucune explication sur la présence de stupéfiants et d’argent dans la chambre. Ils n’ont pas souhaité faire de déclarations. Ils seront convoqués en janvier 2026 devant le tribunal pour enfants. 

adolescent police nationale Trafic de stupéfiants

Publié le 15 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
