Deux livreuses de stupéfiants et leur "ravitailleur" arrêtés à Besançon

Les occupantes du véhicule ont été interpellées par l’équipage de la BAC alors qu’elles venaient de se fournir en produits stupéfiants auprès d’un troisième individu. Elles ont spontanément remis les sachets contenant les stupéfiants aux autorités et ont expliqué qu’elles étaient chargées de les livrer.

Un autre équipage de police a interpellé la personne qui venait de ravitailler les deux jeunes femmes âgées de 23 et 25 ans. Une perquisition du domicile de l’individu a permis de découvrir une bombe lacrymogène, du matériel de conditionnement de stupéfiants et un sac contenant ce qui pouvait s’apparenter à des morceaux d’héroïne selon les policiers. Présente dans l’appartement au moment de la perquisition, une femme enceinte de 9 mois n’a pas été placée en garde à vue et a été laissée libre.

Près d'1,5 kg de stupéfiants retrouvés au domicile du suspect

La fouille du véhicule des livreuses a permis de découvrir 128 g de résine de cannabis, 53 g d’herbe de cannabis (48+5), 10,5 g de cocaïne, 25 cachets d’ecstasy (10,5g) et la somme de 250 €. Dans l’appartement du "ravitailleur", la police a mis la main sur 9.550 €, 66 g de cocaïne, 358 cachets d’ecstasy, 121 g d’héroïne, 979 g de résine de cannabis et 156,5 g d’herbe de cannabis.

Au cours de leur audition, les deux jeunes femmes ont reconnu le fait de revendre des stupéfiants depuis novembre 2024 pour le compte du réseau « Canaweed » pour la somme de 200€ par jour travaillé.

Le "ravitailleur" a quant à lui reconnu sa participation au trafic et a déclaré travailler "depuis 3-4 jours" et avoir récupéré des stupéfiants "auprès d’un gars qu’il ne connaissait pas rue de Belfort". Son rôle était apparemment de ravitailler les deux livreuses une à deux fois par jour et "savoir si tout se passait bien" toujours d’après la police.

À l’issue de leur garde à vue, les deux livreuses ont été condamnées à 12 mois de prison assortis d’un sursis simple avec interdiction de paraître à Besançon pendant cinq ans.

L’homme, âgé de 23 ans a été condamné à 24 mois de prison dont 10 mois aménageables.