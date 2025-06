Deux personnes interpellées lors d’une opération de contrôle à Battant

L’attention des policiers a été attirée par un groupe d’individus. Un des protagonistes a été trouvé en possession d’un couteau ainsi qu’un conteneur lacrymogène et de la somme de 1.025 euro.

Les policiers ont procédé à son interpellation. Au moment de monter dans le véhicule, il s’est écrié à une femme faisant partie du groupe : "Va-vite faire le ménage". La jeune femme est ensuite partie en courant, mais a été rattrapée par un policier.

Cette dernière a été trouvée en possession 81 g de résine de cannabis et 1,5 g de cocaïne . Les deux protagonistes ont été placés en garde à vue. Une perquisition a été menée au domicile amenant à la découverte de deux sachets de conditionnement de stupéfiants et d’un morceau de 2,1 g de résine de cannabis. Entendu, l’homme a nié une quelconque participation à un éventuel trafic de stupéfiants. Quant aux armes, il a déclaré que c’est pour "sa défense" malgré la lame du couteau "souillée de résine de cannabis", nous précise-t-on.

Auditionné, l’homme âgé de 23 ans a nié être lié au trafic, mais a reconnu que les armes sont à lui et être un consommateur occasionnel de stupéfiants. La femme, âgée de 24 ans, n’a pas non plus reconnu se livrer au trafic, mais a expliqué qu’elle gardait des stupéfiants pour une tierce personne.

Ils seront convoqués le 27 mars 2026 au parquet de Besançon.