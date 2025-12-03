Disparition inquiétante à Besançon : un appel à témoins lancé pour retrouver un jeune de 22 ans

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La police de Besançon a lancé un appel à témoins pour retrouver Erwann B, un jeune homme de 22 ans, disparu depuis 13h00 ce mardi 2 décembre 2025. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur des Tilleroyes.

Selon les forces de l’ordre, le jeune homme portait un long manteau et des chaussures noires la dernière fois qu’il a été aperçu. Il avait également un sac de la marque "Eastpak" gris.

"Il a quitté son domicile sans son téléphone, il n'est donc ni joignable, ni localisable", nous est-il précisé.

Description physique :

Homme de 22 ans,

Cheveux longs et bruns (jusqu’au milieu du dos)

Yeux gris-vert

Taille : 1m75

Corpulence : mince

Signe particulier : moustache-bouc

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le commissariat de Besançon : 03 81 21 11 92.

L’appel à témoins a également été relayé par Radio Campus où il travaille.