Disparition inquiétante à Besançon : un appel à témoins lancé pour retrouver un jeune de 22 ans

Selon les forces de l’ordre, le jeune homme portait un long manteau et des chaussures noires la dernière fois qu’il a été aperçu. Il avait également un sac de la marque "Eastpak" gris.
"Il a quitté son domicile sans son téléphone, il n'est donc ni joignable, ni localisable", nous est-il précisé.
Description physique :
- Homme de 22 ans,
- Cheveux longs et bruns (jusqu’au milieu du dos)
- Yeux gris-vert
- Taille : 1m75
- Corpulence : mince
- Signe particulier : moustache-bouc
Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le commissariat de Besançon : 03 81 21 11 92.
L’appel à témoins a également été relayé par Radio Campus où il travaille.