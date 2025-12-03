Mercredi 3 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

Disparition inquiétante à Besançon : un appel à témoins lancé pour retrouver un jeune de 22 ans

Publié le 03/12/2025 - 14:17
Mis à jour le 03/12/2025 - 14:20

La police de Besançon a lancé un appel à témoins pour retrouver Erwann B, un jeune homme de 22 ans, disparu depuis 13h00 ce mardi 2 décembre 2025. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur des Tilleroyes.

Erwann B © Police 25
Erwann B © Police 25

Selon les forces de l’ordre, le jeune homme portait un long manteau et des chaussures noires la dernière fois qu’il a été aperçu. Il avait également un sac de la marque "Eastpak" gris.

"Il a quitté son domicile sans son téléphone, il n'est donc ni joignable, ni localisable", nous est-il précisé.

Description physique :

  • Homme de 22 ans,
  • Cheveux longs et bruns (jusqu’au milieu du dos)
  • Yeux gris-vert
  • Taille : 1m75
  • Corpulence : mince
  • Signe particulier : moustache-bouc

Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le commissariat de Besançon : 03 81 21 11 92.

L’appel à témoins a également été relayé par Radio Campus où il travaille.

Publié le 3 décembre à 14h17 par Hélène L.
Faits Divers

Dijon
Faits Divers Justice

Évasion de Dijon : un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche 30 novembre 2025 à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

évasion interpellation parquet police prison
Publié le 30 novembre à 17h31 par Alexane

