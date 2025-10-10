Donation : une sauterelle géante atterrit dans la pelouse du musée des Maisons comtoises

Donation de monsieur et madame Cartier, la sculpture baptisée "Sauterelle" de l’artiste bisontin Paul Gonez a officiellement été inaugurée par l’équipe de direction du musée des Maisons comtoises le 9 octobre 2025 à Nancray.

C’est sur suggestion de l’artiste lui-même, Paul Gonez, sculpteur de plusieurs oeuvres monumentales dont celle baptisée "Alliance", que l’on peut observer sur le rond-point du même nom à Étalans, que le musée a accepté la donation de la sculpture en métal représentant une sauterelle verte géante peinte en noir.

Créée en 1972, la sculpture avait, à l’époque, été achetée par un particulier qui l’avait installée dans sa maison à Chalezeule. Cette dernière ayant été revendue, c’est la famille Cartier qui avait hérité de cette sculpture conservée jusqu’à il y a peu dans le jardin de la maison familiale.

Depuis, l’oeuvre a subi une légère restauration de l’artiste et a effectué un dernier bond pour atterrir dans la pelouse du musée des Maisons comtoises de Nancray. Le lieu a été choisi là encore par l’artisan d’art sculpteur. Un lieu qu’il a qualifié "d’intimiste" compris entre un petit jardin et l’auberge actuelle des Trois sorcières. C’est un "endroit où il y a souvent de l’animation", un "lieu assez important pour la médiation culturelle" car le bâtiment situé à proximité accueille souvent des expositions a précisé la directrice du musée Virginie Duède-Fernandez.

L'oeuvre d'art désormais accessible au grand public

Le président du syndicat mixte du musée des maisons comtoises, Pierre Contoz, a qualifié la donation "d’acte extraordinaire" et salué "un acte de civisme fort" qui permettra au grand public de profiter de l’oeuvre de Paul Gonez. Tout en remerciant la famille pour ce don, le président a assuré qu’il en prendrait soin et s’est réjoui d’avance des nombreuses photos qui pourront être prises devant la sculpture.

De son côté, ne pouvant conserver l’oeuvre, la famille Cartier s’est dite ravie de pouvoir en faire profiter au plus grand nombre dans une "très belle place pour elle". Avec une pensée émue pour son papa, monsieur Cartier a remercié monsieur Gonez qu’il a également félicité d’avoir trouvé un endroit "où l’on pourrait continuer de venir voir la sauterelle".