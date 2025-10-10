Vendredi 10 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Nancray
Culture Société

Donation : une sauterelle géante atterrit dans la pelouse du musée des Maisons comtoises

Publié le 10/10/2025 - 16:33
Mis à jour le 10/10/2025 - 15:47

Donation de monsieur et madame Cartier, la sculpture baptisée "Sauterelle" de l’artiste bisontin Paul Gonez a officiellement été inaugurée par l’équipe de direction du musée des Maisons comtoises le 9 octobre 2025 à Nancray. 

Virginie Duède-Fernandez, la famille Cartier, Paul Gonez et Pierre Contoz. © Élodie R.
La famille Cartier avec l'artiste Paul Gonez. © Élodie R.
© Élodie R.
Virginie Duède-Fernandez, la famille Cartier, Paul Gonez et Pierre Contoz. © Élodie R.
© Élodie R.
1/5 - Virginie Duède-Fernandez, la famille Cartier, Paul Gonez et Pierre Contoz. © Élodie R.
2/5 - La famille Cartier avec l'artiste Paul Gonez. © Élodie R.
3/5 - © Élodie R.
4/5 - Virginie Duède-Fernandez, la famille Cartier, Paul Gonez et Pierre Contoz. © Élodie R.
5/5 - © Élodie R.

C’est sur suggestion de l’artiste lui-même, Paul Gonez, sculpteur de plusieurs oeuvres monumentales dont celle baptisée "Alliance", que l’on peut observer sur le rond-point du même nom à Étalans, que le musée a accepté la donation de la sculpture en métal représentant une sauterelle verte géante peinte en noir. 

Créée en 1972, la sculpture avait, à l’époque, été achetée par un particulier qui l’avait installée dans sa maison à Chalezeule. Cette dernière ayant été revendue, c’est la famille Cartier qui avait hérité de cette sculpture conservée jusqu’à il y a peu dans le jardin de la maison familiale. 

© Élodie R.

Depuis, l’oeuvre a subi une légère restauration de l’artiste et a effectué un dernier bond pour atterrir dans la pelouse du musée des Maisons comtoises de Nancray. Le lieu a été choisi là encore par l’artisan d’art sculpteur. Un lieu qu’il a qualifié "d’intimiste" compris entre un petit jardin et l’auberge actuelle des Trois sorcières. C’est un "endroit où il y a souvent de l’animation", un "lieu assez important pour la médiation culturelle" car le bâtiment situé à proximité accueille souvent des expositions a précisé la directrice du musée Virginie Duède-Fernandez. 

L'oeuvre d'art désormais accessible au grand public

Le président du syndicat mixte du musée des maisons comtoises, Pierre Contoz, a qualifié la donation "d’acte extraordinaire" et salué "un acte de civisme fort" qui permettra au grand public de profiter de l’oeuvre de Paul Gonez. Tout en remerciant la famille pour ce don, le président a assuré qu’il en prendrait soin et s’est réjoui d’avance des nombreuses photos qui pourront être prises devant la sculpture. 

De son côté, ne pouvant conserver l’oeuvre, la famille Cartier s’est dite ravie de pouvoir en faire profiter au plus grand nombre dans une "très belle place pour elle". Avec une pensée émue pour son papa, monsieur Cartier a remercié monsieur Gonez qu’il a également félicité d’avoir trouvé un endroit "où l’on pourrait continuer de venir voir la sauterelle". 

© Élodie R.

art donation musée des maisons comtoises paul gonez sculpture

Publié le 10 octobre à 16h33 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Doubs
Culture

Les Résidences d’artistes arrivent prochainement au coeur des territoires du Doubs

Les Résidences d’artistes, projet piloté par le Département du Doubs, invitent les Communautés de communes volontaires à accueillir une compagnie artistique sur leur territoire, afin qu’ensemble elles proposent des temps de médiation sur le processus de création artistique et des spectacles de théâtre, danse et musique, accessibles à tous gratuitement. Cette année, la neuvième édition se tiendra sur tout le territoire du 11 au 19 décembre 2025. 

Publié le 9 octobre à 10h25 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Culture

Lancement du Grand 8 à Pelousey : une nouvelle saison dédiée au spectacle vivant

Le samedi 11 octobre, la commune de Pelousey accueillera le lancement du Grand 8, une série de rendez-vous culturels organisés par Côté Cour, avec le soutien de Grand Besançon Métropole. L’événement marquera le début de huit mois consacrés au spectacle vivant, destinés à tous les publics, petits et grands.

côté cour grand 8 spectacle
Publié le 7 octobre à 16h13 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Santé

Octobre rose : 6 idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein. 

cancer du sein dépistage lecture livres octobre rose
Publié le 7 octobre à 15h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Marie-Alice Ottmann prépare un nouvel album

Marie-Alice lance un appel pour la réalisation de son prochain album Parfum d'Hiver. Parfum d'Hiver, c'est une aventure dans l'écriture et la composition. Marie-Alice autrice-compositrice-interprète a eu envie de se dévoiler un peu plus en jouant avec les mots et la poésie pour soigner l'âme et le corps.

artiste chanson musique
Publié le 7 octobre à 09h26 par Marie-Alice ottmann • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Culture

Journées nationales de l’architecture 2025 : le programme en Bourgogne-Franche-Comté

Les Journées nationales de l'architecture se tiendront du 16 au 19 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire. Cet événement, organisé par le ministère de la Culture, explore pour cette 10e édition le thème : "Architectures du quotidien". À cette occasion, une cinquantaine d’événements sont prévus en Bourgogne-Franche-Comté. On fait le point sur le programmation. 

architecture maison de l'architecture
Publié le 5 octobre à 17h33 par Elodie Retrouvey

La Grande Braderie d’Automne revient ce week-end au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 17.1
nuageux
le 10/10 à 15h00
Vent
4.23 m/s
Pression
1030 hPa
Humidité
71 %
 