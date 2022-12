Une fiche des bonnes pratiques en matière de police technique et scientifique à destination des commerçants existe. Elle explique comment se protéger et quel comportement adopté si un ou plusieurs individus faisaient irruption dans un commerce avec une arme :

Comment se protéger ?

Plusieurs moyens de protection qui ont pour but de complexifier, retarder l’action malveillante ou pour la détecter le plus en amont possible pour en limi- ter les effets :

Protections mécaniques (rideaux de fer, portes blindées, serrures multipoints...)

Protections technologique (alarme, télésurveillance, vidéoprotection...)

Mesures organisationnelles (vérification de l’intégrité des dispositifs de sécurité, vigilance par rapport aux éléments ou objets anormaux...)

Pourquoi adopter un comportement particulier ?

Un grand nombre d’affaires est résolu à l’aide de la preuve scientifique. Le travail de la police technique et scientifique est de trouver les indices qui permettront de confondre les auteurs. Ces indices ne doivent pas être altérés du fait de maladresses :

Actions réalisées sans précautions particulières avant l’arrivée de la police

Présence de personnes particulièrement choquées

Quel comportement adopté ?

Évacuez les lieux pour ne pas effacer ou ajouter de traces en empruntant, si possible un cheminement différent de celui des malfaiteurs



Invitez les témoins à attendre la police (le cas échéant leur demander de laisser leurs coordonnées)



Interdisez l’accès des lieux en attendant la police



Préservez les traces et indices des conditions extrêmes (pluie, chaleur) en protégeant les objets



Ne touchez aucun objet (gant, outil, arme)



Évitez, dans la mesure du possible de toucher les objets manipulés par le ou les malfaiteurs ; à défaut, les manipuler avec précaution (ex : ouvrir une porte par le haut avec des gants)



Face à des malfaiteurs, observez le ou les individus (sans vous exposer) pour être en mesure de fournir un signalement



En cas de cambriolage, n’entrez pas dans les lieux (possibilité que les malfaiteurs s’y trouvent encore) et composez le 17



"Focus armes"

La police appelle les commerçants à ne jamais toucher ni manipuler une arme abandonnée sur les lieux. Une manipulation peut déclencher un coup de feu et peut effacer ou altérer les traces.