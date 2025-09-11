Drogue : deux hommes interpellés en pleine transaction à Besançon

Les effectifs d'une patrouille anti-criminalité ont effectué une surveillance ce 9 septembre 2025 vers 17h35 d'un point connu pour de la revente de produits stupéfiants à Besançon.

Les policiers ont constaté un échange entre deux individus. Ils se sont approchés et ont procédé à leur contrôle. Le vendeur, un homme âgé de 32 ans, a été trouvé en possession d'un sachet contenant trois bonbonnes de cocaïne (1,68 gr) ainsi qu'une somme de 60 euros en numéraire.

L’acheteur, âgé de 41 ans, a été trouvé en possession de 1,8 gr résine de cannabis et d’un billet de 10 euros. Les deux individus ont été interpellés. Le vendeur a été placé en garde à vue et l'acheteur a été auditionné librement.

À l'issue de l'enquête, le vendeur a été remis en liberté. Il s’est vu notifier une ordonnance pénale pour le 5 décembre 2025 avec 70 heures de travail d'intérêt généra à effectuer. L’acheteur, quant à lui, a fait l'objet d'une composition pénale, pour le 5 décembre 2025.