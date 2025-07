Samedi 5 juillet, le festival des Eurockéennes de Belfort a célébré sa troisième journée sous un ciel radieux. Les festivaliers ont profité des têtes d’affiche au programme, mais aussi d’une surprise inattendue : le groupe Last Train est monté sur scène, avec son guitariste arborant fièrement le nouveau maillot du FC Sochaux !

Le festival se poursuit ce dimanche 6 juillet avec une programmation riche et variée. À l’affiche : Justice, Damso, Les Last Dinner Party, I Hate Models, Kneecap, Royel Otis, Lankum, Theodora, Malik Djoudi, The Molotovs, Les Serge ainsi que Crème Solaire.

Il reste encore des places disponibles pour les retardataires souhaitant se rendre sur place.