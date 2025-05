En images - Foire Comtoise 2025 à Besançon... C'est parti !

L’inauguration s’est déroulée à 15h au palais des congrès, en présence de plusieurs personnalités locales : Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs et également présidente de Micropolis, Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Gabriel Baulieu, premier vice-président de GBM, Nicolas Bodin, vice-président chargé de l’Économie, de l’Emploi, de l’Insertion, de la Relance, de l’Innovation, du Commerce et de l’Artisanat, également conseiller municipal délégué, ainsi que Christine Werthe, conseillère municipale, et Didier Sikkink, directeur de Micropolis.

"Un message de paix, de solidarité"

Contrairement aux années précédentes, où plusieurs discours se succédaient, seule Christine Bouquin a pris la parole pour cette ouverture officielle : "On a envie dans cette ville de Besançon, ce département du Doubs, cette région Bourgogne Franche-Comté, de montrer ce que nous sommes, montrer notre savoir-faire et je souhaite aux 600 exposants de faire de bonnes affaires", a déclaré la présidente de Micropolis.

Et d’ajouter : "J’ai une pensée pour le peuple cubain : parce qu’au-delà de tout ça, il y a des difficultés dans ce pays qui est particulier ,mais nous aussi on va en faire une terre de partage avec un esprit de fête, de convivialité et on va découvrir le village cubain, s’imprégner de ce qu’ils - les Cubaines et Cubains - sont, leur donner le meilleur de nous-même et essayer de gommer tout ce qui ne devrait pas nous séparer, on est dans un message de paix, de solidarité, d’envie des pays qu’on aura peut-être pas l’occasion de visiter, et il sont là, en miroir avec le territoire du Doubs (…)"

Vers un nouveau record ?

Après avoir mis à l’honneur le Portugal en 2022 (avec 157 000 visiteurs), l’Italie en 2015 (150 000 visiteurs) et l’Angleterre en 2024 (149 000 visiteurs), cette 97e édition consacrée à Cuba parviendra-t-elle à établir un nouveau record de fréquentation ?

