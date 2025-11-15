Encore une défaite cruelle et rageante pour le BesAC à Charleville

Vendredi soir à Charleville, le BesAC s’est incliné d’un tout petit point dans un match qu'il aurait pourtant fallu gagner dans la perspective de la phase 2 du championnat, face à un concurrent tout aussi mal classé que la troupe bisontine. Voilà qui commence à faire beaucoup… Pas bon pour le moral, pas bon pour le classement à une semaine de recevoir Orchies au palais des Sports de Besançon.

Nationale 1: Étoile de Charleville - BesAC : 82-81

Face à une formation ardennaise qui a donc remporté là sa deuxième victoire depuis le début de saison, le BesAC pas mieux loti en terme de victoires, a donc une nouvelle fois cédé.

On pourra toujours faire valoir que le BesAC joue actuellement sans son joueur majeur intérieur Calvin Jubenot blessé et sans son ailier américain, Fred Thomas renvoyé aux USA jeudi parce que son rendement a été jugé insuffisant par rapport aux attentes mises en lui… On pourra aussi faire valoir l'état grippal de Bronner et le handicap d'un doigt douloureux luxé la semaine dernière pour Yannik Nkombou. Malgré tout, le BesAC a été tout près de l'emporter, mais a très mal géré ses 4 dernières minutes quand il a mené de 5 points (74-79 à 3'57).

Mais voilà, Quentin Hanck et ses coéquipiers n'ont pas été capables de tuer ce match qui leur tendait les bras. Seulement et rien d'autre que 2 petits points inscrits sur lancers par David Hook dans les quatre fameuse dernières minutes et des ratés qui ont fait mal, notamment deux lancers mal ciblés et un hook effectué sans assez de conviction.

Malgré David Hook au top

Alors bien sûr on soulignera la partition haut de gamme jouée des deux côtés du terrain par le Suédois David Hook repositionné au poste 3 : 6/9 à 3 pts à 66 %, 7 rebonds, 2 passes, 5 fautes provoquées, 33 d'évaluation la meilleure du mach. On notera aussi le bon match offensif d'Hugo Cluysen (17 pts). Mais cela n'a pas suffi.

Car le BesAC s'est montré à l'inverse trop laxiste en défense, encaissant 82 pts, avec ce festival autorisé derrière l'arc au capitaine carolomacérien Courtois, auteur notamment de 5 paniers majorés sur 6 tentés sans opposition ou si peu !

Peut-être le coach Laurent Kleefstra, en plus de sa tête des mauvais jours, montrait aussi une grosse pointe de colère : "Encore une fois, on est incapable de plier un match qu'on peut, qu'on doit gagner ! On n'a pas été à la hauteur en défense. Comment a-t-on pu ne pas les limiter plus à 3 points (12/28 à 43 %) et notamment Courtois (5/6) ? On n'a pas su non plus se jeter plus vite vers l'avant comme on l'avait prévu. J'avais souhaité du jeu rapide et on a joué le plus souvent sur demi-terrain. Et puis comment peut-on rater autant de lancers : 12/ 21 seulement. Dans un match aussi serré, c'est forcément rédhibitoire". Sans doute les deux lancers ratés en toute fin de match sont-ils ceux qui lui restent le plus au travers de la gorge, car ce sont ceux qui auraient dû faire gagner… Mais le mal est fait avec ce 10e match perdu sur 12 joués !

Prochaine étape et dernier match aller, vendredi 21 novembre à 20h, au palais des sports. Ce sera contre Orchies.

Les marqueurs