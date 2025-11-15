Enjeu crucial pour l’ESBF qui défie Chambray en coupe d’Europe ce samedi

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Battue de 4 buts (29-25) au match aller, les Bisontines devront ce soir combler leur écart et s’imposer au palais des sports de Besançon pour espérer poursuivre l’aventure en coupe d’Europe.

Coupe d’Europe : ESBF - Chambray, samedi 15 novembre à 19h au palais des sports

Fort enjeu ce soir pour l’ESBF qui jouera son avenir en coupe d’Europe. Pour continuer l’aventure européenne, les Bisontines devront à tout prix inverser la tendance après la défaite subie lors du match aller, c’est-à-dire l’emporter avec plus de 4 buts d’écart, rien de moins.

Pour accomplir cette mission, les Bisontines se sont mises sur de bons rails en s’imposant mercredi face à Sambre. Ne reste désormais plus qu’à s’imposer et avec la manière face à Chambray. Pour cela, Jérôme Delarue pourra s’appuyer sur un groupe motivé, prêt à faire vibrer le palais des sports.