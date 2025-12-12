Étudiants précaires, des bibliothécaires toujours sur le pont à Besançon...

En septembre dernier, les bibliothécaires universitaires organisaient la "Troc-Party". Objectif : permettre aux étudiants ayant peu de moyens de les conserver pour manger régulièrement et leur apporter à titre gratuit ce dont ils ont besoin par ailleurs, des vêtements aux fournitures universitaires, en passant par des produits d’hygiène corporelle.

Noël pour tous ?

Quelques mois ont passé. L'hiver approche, et avec lui, la période des fêtes, qui peut rendre certaines difficultés plus pesantes. J'ai souhaité retrouver ces sentinelles du quotidien pour faire le point. Non pas pour dresser un constat alarmiste, mais pour agir. Pour savoir où les besoins se font le plus sentir et comment chacun, à son échelle, peut apporter une aide concrète. Ma première étape m'a mené au "Studio 45", un lieu d'accueil et de ressources.

Madame Pichegru, Monsieur Tarpin, vous qui animez ce lieu toute l'année, pouvez-vous nous dire où en sont vos stocks ? À l'approche de l'hiver, quels sont les besoins les plus urgents pour les étudiants ?

Avec l’arrivée de l’hiver, les besoins des étudiants en habits chauds (pulls, vestes chaudes, chaussettes) sont plus forts que jamais. Nous avons reçu de nombreux dons, qui sont tous distribués rapidement, sans satisfaire toute la demande sur ces objets-là. Les besoins vont plus loin : des objets essentiels du quotidien leur manquent, des couvertures, des casseroles, des produits d’hygiène, … En réalité, nous sommes aux premières loges pour voir empirer la précarité de ces étudiants – à tel point que nous recevons déjà des demandes d’aide alimentaire urgente.

Les étudiants, qu’ils soient déjà dans une situation financière difficile, ou que leurs revenus soient incertains d’un mois sur l’autre, vivent de vraies difficultés, parfois graves. C’est là toute la différence entre précarité et pauvreté, cette peur de perdre nos ressources du jour au lendemain. Nous sommes heureux de recevoir vos dons, et de savoir qu’ils sont utiles, mais nous peinons à répondre à l’ampleur des besoins.

La Troc Sport : le bien-être en partage

Aider, c'est aussi veiller à ce que personne ne reste sur le bord du chemin. C'est la mission de la"Troc Sport", mis en place il y a cinq ans. L'objectif : que le manque de moyens ne soit plus un frein à la pratique sportive, si importante pour l'équilibre et le lien social. J'ai retrouvé Madame Delhautal, l'une des chevilles ouvrières de cette action.

Madame Delhautal, tout comme pour les produits du quotidien, certains équipements sportifs manquent-ils plus que d'autres en ce moment ? Quels sont ceux qui permettraient à plus d'étudiants une bonne pratique sportive ?

"La seconde édition de la Troc Sport a renforcé la visibilité de ce moment de solidarité et les étudiants ont pu repérer cette action parmi les nombreux dispositifs mis en place. Le stock de vêtements et matériel sportifs a été entièrement distribué ! Nous avons pu faire le constat que les étudiants étaient demandeurs d’équipement sportif généralistes : jogging, baskets (toutes pointures), t-shirt sportif…"

"Les étudiants en Première année de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) ont au programme la pratique de l’escalade et l’achat de chausson d’escalade est une dépense conséquente, pour un sport qu’ils ne pratiqueront pas en dehors de leur cursus universitaire."

Un observatoire humain de la vie étudiante

Au-delà de la gestion des dons, ces bibliothécaires sont des témoins privilégiés. Elles voient et ressentent l'évolution de la situation, bien mieux que n'importe quelle statistique. Leur regard est précieux pour comprendre la réalité de cette pauvreté de proximité, qui touche les jeunes gens que nous croisons tous les jours.

L'année 2025 s'achève bientôt. Par rapport à 2024 ? Sentez-vous une différence, une évolution dans les demandes ou le profil des étudiants que vous aidez ?

"L’action de la Troc Sport n’est pas encore pleinement identifiée ; il est donc difficile d’avoir un point de comparaison fiable pour analyser l’évolution de la précarité. La deuxième édition de la Troc Sport nous a cependant conduits à faire le constat que la précarité impactant la pratique sportive touche l’ensemble des étudiants, et n’est pas limitée à la filière STAPS. Les étudiants issus de diverses filières se sont tournés vers nous."

"Pour ce qui est du Studio 45, s’il y a une évolution que l’on sent, c’est justement celle-là : la demande ne fait qu’augmenter, sur tous les fronts, et de partout."

"On a parfois l’impression que la précarité touche seulement les étudiants étrangers : c’est faux. La précarité est partout, dans cette catégorie hétérogène que sont les étudiants – et le milieu social des parents n’est même pas une garantie qu’un étudiant puisse s’en sortir. Si on pense aux étudiants LGBTQI+ privés de leurs ressources par leurs parents, ou bien tout simplement aux familles dont les parents ne peuvent pas amortir l’augmentation du coût de la vie, on voit que la précarité n’épargne aucune catégorie."

Pour conclure notre échange, j'ai eu envie de leur poser une question plus personnelle, une manière de rêver un peu et de nous inspirer tous.

Baguette magique

Si vous aviez une baguette magique, quel serait le "cadeau de Noël" idéal que vous aimeriez offrir à vos étudiants pour leur faciliter la vie ?

"Si l’on interroge les étudiants sur le coup de pouce idéal, l’ordinateur arriverait en tête de liste ! À noter que les Bibliothèques universitaires proposent le prêt d’ordinateurs, service qui connaît un grand succès, mais le nombre d’ordinateurs prêtables ne permet pas d’équiper chacune et chacun !

Dans un monde idéal, une voiture pour venir en cours ou un coup de pouce financier pour payer son loyer serait un merveilleux cadeau ! Sait-on jamais, la magie de Noël peut opérer…"

Infos +

Pour donner des vêtements, des chaussures, des tenues de port, du petit électroménager, voici un numéro de téléphone et une adresse mail à utiliser pour répondre aux besoins tout au long de l’année :