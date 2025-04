Ateliers, dons et éco-responsabilité : la dynamique de la ressourcerie du campus de la Bouloie

Ouvert depuis février 2025, la ressourcerie du campus de la Bouloie à Besançon, met à disposition des étudiants des vêtements, des livres, de la vaisselle et divers objets, gratuitement. Espace polyvalent avec horaires flexibles, la ressourcerie située en face du restaurant Lumière du campus, propose une série d'activités à l'intention des étudiants.

L'idée des ressourceries est de coordonner les actions de dons proposées aux étudiants à travers toute la Franche-Comté, afin de faciliter l’accès aux biens essentiels tout en favorisant l’échange et la réutilisation, nous apprend Sabrina Maillot, coordinatrice des ressourceries des campus. Hôp hop hop, une association située au centre-ville, et l’arÊTE, une association des Chaprais, sont deux noms auxquels la ressourcerie du campus de la Bouloie s’est unie, pour réaliser, à destination des étudiants, des ateliers de fabrications et de réemplois de divers objets.

Pour la période estivale, plusieurs dates sont proposées. Le 13 mai, un atelier de fabrication de colliers, avec des perles de récupération provenant de la matériauthèque de l’arÊTE, est au programme. Cette initiative s'inscrit dans une collaboration continue entre la ressourcerie et l’arÊTE, qui avait déjà organisé, le 15 avril, un atelier mosaïque. Le 20 mai, un atelier de linographie se tiendra entre 16h et 18h, permettant aux participants de customiser des habits au moyen de différents tampons.

Sensibiliser à une démarche éco-responsable

L'objectif de ces ateliers est de sensibiliser à une démarche éco-responsable et de promouvoir la durabilité dans l’utilisation des objets, ce qui est également la ligne directrice du projet des ressourceries. D’ailleurs, le 16 avril dernier, la BU Proudhon accueillait le "Troc Party de printemps" , un événement de distribution organisé en partenariat avec le Studio 45, qui est aussi une autre ressourcerie à disposition des étudiants, nous apprend-on. C'était le premier troc party de printemps organisé cette année.

“La ressourcerie c’est aussi un lieu d’échange pour les étudiants, mais également un endroit où ils peuvent bénéficier d’un accompagnement et être réorientés vers d’autres services en fonction de leurs besoins” conclut Sabrina Maillot. Elle rappelle également, que le projet des ressourceries est cofinancé par Grand Besançon Métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Crous Bourgogne-Franche-Comté.

D'autres dates seront communiquées en ligne, notamment sur leurs pages Instagram.

Infos+

La ressourcerie de la Bouloie est située dans le bâtiment (LI)VE en face du restaurant Lumière.

Horaires:

Mardi : 16h00 - 18h00

Mercredi : 17h00 - 20h00

Jeudi : 12h00 - 14h00

Contact