Explore-demain, le site de la Région Bourgogne-Franche-Comté au service de l'orientation

QUOI DE 9 ? • Tout le monde ne le sait peut-être pas -encore-, mais la Région Bourgogne-Franche-Comté accompagne les habitants, jeunes et moins jeunes, dans leur orientation professionnelle. C’est même une compétence légale. La collectivité met donc gratuitement à leur disposition des outils numériques pour les guider en toute connaissance de cause dans leurs choix.

Quand Région rime avec… orientation

Et le premier d’entre eux est le site internet explore-demain.com, LE nouveau "site ressources" incontournable en matière d’avenir et de devenir. Il s’adresse en tout premier lieu aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, étudiants en alternance, salariés, indépendants, salariés en reconversion… et de façon plus indirecte aux parents, professionnels de l’accueil-information-orientation, aux équipes éducatives, élus, organismes de formation, collectivités territoriales, syndicats, entreprises et RH, agences d’intérim etc.

Le site répond à toute question concernant les métiers et les formations, avec la prétention avouée d’animer la mission régionale "d’accompagnement de l’orientation tout au long de la vie" tout en cherchant à dédramatiser les questions d’orientation, à rendre simple ce qui est compliqué, à être le plus proche du réel possible et à apporter de l’humain dans les questionnements de chacun.

Pour cela, le site internet est rempli d’actualités permettant de se tenir informés des nouveautés du monde de l’emploi et des événements à ne pas manquer.

Les fiches métier seront des atouts précieux pour en apprendre plus sur une profession tout comme les articles "zoom" qui fourmillent de bons conseils sur un thème spécifique.

Enfin les vidéos et divers témoignages permettront quant à eux de confirmer ou non une vocation.

Cliquez, et vous saurez tout !