Ornans
Sport

Extrême-sur-Loue : les inscriptions sont ouvertes !

Publié le 07/08/2025 - 17:53
Mis à jour le 07/08/2025 - 17:55

L'association Vélo Club Ornans organise L'Extrême-sur-Loue, qui aura lieu les 4 et 5 octobre 2025 à Ornans, au cœur de la vallée de la Loue. Découvrez le programme sportif haut en couleurs dévoilé par l'organisation. Les inscriptions sont ouvertes...

© Extreme sur Loue 2017 ©
© Extreme sur Loue 2017 ©

L'Extrême-sur-Loue débutera le samedi 4 octobre 2025 avec :

  • La mini-Xtrem, des épreuves VTT pour les enfants de 4 à 10 ans et une épreuve draisienne réservée aux plus petits de 2 à 4 ans.
  • La marche Xtrem Nordic, une marche nocturne autour d'Ornans avec 2 parcours au choix, 8 km et 12 km.
  • Le Xtrem Trail, une nouveauté avec un trail nocturne de 12 km sur les hauteurs d'Ornans.

Le samedi soir, vous pourrez profiter d'un concert gratuit et ouvert à tous, avec une buvette et un stand de restauration !

L'événement sportif se poursuivra le dimanche avec :

  • Les courses UCI (Union cycliste internationale).
    • 66 km pour les femmes.
    • 90 km pour les hommes.
  • La course 67 km ouverte à tous, licencié(e)s et non licencié(e)s.
  • La Rando d'Or VTT, qui comporte 8 parcours labellisés Rando d'Or FFC de 16 à 70 km, pour débutants ou confirmés.
  • La Rando Gravel (52 et 87 km) ou Cyclotouriste Route (70 et 100 km).

Le programme de l'Extrême-sur-Loue 2025 © Association Vélo Club Ornans / Extrême sur Loue

Inscription Xtrême-sur-Loue 2025

Votre inscription inclut diverses prestations et de nombreux avantages : cadeau participant, plaque de cadre personnalisée, collation de départ, repas franc-comtois à l'arrivée, ravitaillements, lavage et parc vélo, douches, massages...

Afin de s'inscrire dans une démarche écoresponsable et de réduire la quantité de déchets, les ravitaillements s'effectueront sans gobelets, les participants devront donc apporter leurs contenants. La distribution des boissons se fera via des fontaines.

Pour vous inscrire à l'édition 2025 de l'Extrême-sur-Loue :

Inscription

