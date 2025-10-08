Fermeture de la côte de Morre : la fréquentation sur la ligne des Horlogers en hausse

En raison de la fermeture de la côte de Morre du 6 au 31 octobre 2025, les équipes SNCF Voyageurs, opérateur des trains Mobigo pour la Région Bourgogne–Franche-Comté, observent une évolution notable du trafic ferroviaire sur la ligne des Horlogers.

Depuis le début de la semaine, les équipes SNCF Voyageurs constatent une hausse du nombre de voyageurs le matin en direction de Besançon, sur la ligne des Horlogers qui dessert notamment Mamirolle, Saône et Morre.



Selon la SNCF, ”cette évolution témoigne du report progressif de certains usagers du réseau Ginko vers l’offre ferroviaire TRAIN Mobigo”, conséquence directe de la fermeture temporaire de la côte de Morre jusqu’au 31 octobre.

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois Dans le cadre de travaux de sécurisation des falaises, la côte de Morre sera fermée à la circulation du lundi 6 octobre au vendredi 31 octobre 2025 inclus. Plusieurs lignes Ginko sont impactées, les itinéraires sont déviés.

Une complémentarité entre réseaux

Cette hausse de fréquentation a été facilitée par la complémentarité entre les réseaux Ginko et Mobigo. ”Les abonnés Ginko de ces communes peuvent emprunter les trains Mobigo sans démarche particulière, leur abonnement étant valable”, rappelle SNCF.



Cette mesure bénéficie à ”un grand nombre de travailleurs et d’étudiants sur l’ensemble de cette portion”, qui peuvent ainsi opter facilement pour le train en période de perturbation routière.

Des trains renforcés aux heures de pointe

Pour accompagner cette demande accrue, SNCF met en avant une offre adaptée aux besoins des voyageurs du matin et du soir. ”Quatre trains Mobigo permettent d’arriver à Besançon entre 6h45 et 8h45”, assurant une fréquence moyenne d’un train toutes les 30 minutes.

Le soir, ”cinq trains Mobigo entre 16h45 et 19h45” sont proposés au départ de Besançon pour le retour vers les communes concernées. SNCF souligne que cette offre garantit ”une solution fiable et confortable” pour les trajets domicile-travail ou domicile-études.

Travaux ferroviaires du 13 au 24 octobre

Parallèlement, des travaux ferroviaires sont programmés du 13 au 24 octobre, mais ”en creux de journée”. SNCF précise qu’ils seront ”sans impact pour la grande majorité des voyageurs”.

Les trains ne pouvant circuler durant ces plages horaires seront substitués par des cars, dont ”les horaires et la desserte tiendront compte des travaux du réseau routier”.