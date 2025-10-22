Fermeture des cimetières ce jeudi à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Suite à de fortes rafales prévues par Météo France, les cimetières de la Ville de Besançon seront fermés ce jeudi 23 octobre 2025.

Pour rappel, les huit départements de Bourgogne Franche-Comté sont placés en vigilances jaune aux orages, vents violents, pluie-inondation ce jeudi.

La Ville de Besançon a donc décidé de fermer ses cimetières au public.