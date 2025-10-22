Fermeture des cimetières ce jeudi à Besançon

Pour rappel, les huit départements de Bourgogne Franche-Comté sont placés en vigilances jaune aux orages, vents violents, pluie-inondation ce jeudi.
La Ville de Besançon a donc décidé de fermer ses cimetières au public.
Publié le 22/10/2025 - 17:36
Mis à jour le 22/10/2025 - 17:36
Suite à de fortes rafales prévues par Météo France, les cimetières de la Ville de Besançon seront fermés ce jeudi 23 octobre 2025.
Météo France a placé les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune aux orages, vents violents, pluies et inondations ce jeudi 23 octobre 2025.
À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale.
Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.
La Franche-Comté connaîtra un week-end des 18 et 19 octobre plutôt sec, marqué par un ciel souvent dégagé voire voilé et des températures modérées pour la saison, selon les prévisions de Météo France. Les vacances de la Toussaint commencent bien...
"Coup de massue" pour les éleveurs : face à la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse dans les troupeaux bovins de trois régions françaises, le gouvernement a décidé de suspendre les exportations d'animaux vivants pendant quinze jours.
Une femelle lynx a été retrouvée sans vie le 10 octobre 2025 à Baume-les-Dames. Ses petits, toujours dans la nature, sont recherchés par le centre Athénas qui incite à signaler leur présence…
Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.
Un Toit Pour Les Abeilles est une entreprise à mission qui réinvente le soutien à l’apiculture française. Créée en 2010, l’entreprise a aujourd’hui en 2025, aidé plus de 150 apiculteurs en France et parrainé presque 1 milliard d’abeilles. Elle aide les apiculteurs à lutter face à la concurrence déloyale et à la pression budgétaire.
Doubs Tourisme propose de nombreuses randonnées sur son site internet "Doubs Travel" et "Explore Doubs". Nous vous avons sélectionné ce 25 juin 2025 une petite randonnée de 4,8 km sur le secteur de Chapelle-des-Bois.
Bonjour l’automne ! Après une semaine fraîche mais ensoleillée, le soleil laissera la place à un temps plus maussade avec des nuages et à quelques pluies pour ce week-end des 4 et 5 octobre 2025 en Franche-Comté.
Météo France a placé toute la Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune pour un risque de vent violent pour la journée du samedi 4 octobre 2025 de 10h à 20h.
Le corps d’un lynx a été trouvé à proximité de Morteau (Haut-Doubs) ce mois de septembre 2025. C’est le 12e lynx tué en 2025 sur les routes… Le centre Athénas, association spécialiste dans la conservation de cet animal, rappelle les bons réflexes à avoir.
