Fête de la musique 2025 : le programme des festivités à Besançon

Ce mercredi 11 juin, les organisateurs du festival Livres dans la boucle ont annoncé, au Conservatoire de Besançon, la programmation et les nouveautés de la dixième édition. Elle se tiendra du 19 au 21 septembre 2025 à Besançon avec 200 auteurs et plus d'une centaine de rendez-vous ouverts à tous les publics.