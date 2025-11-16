Fin de parcours pour l’ESBF en coupe d’Europe

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Battues une nouvelle fois par Chambray samedi 15 novembre 2025 au palais des sports, les Bisontines n’ont pas été en mesure de rattraper le retard déjà encaissé au match aller et de rivaliser avec Chambray, venue à Besançon mettre un terme au parcours de l’ESBF en coupe d’Europe.

Coupe d’Europe : ESBF - Chambray : 21-28

Partie avec déjà 4 buts à combler avant même le début du match, l’ESBF n’a finalement jamais été réellement en mesure d’atteindre son objectif de qualification. Déjà menées de cinq longueurs à la pause (10-15), les choses ont même empiré en seconde période pour les joueuses de Jérome Delarue qui ont finalement subi une défaite 21-28.

L’aventure européenne s’arrête prématurément pour les Engagées qui vont désormais devoir se concentrer pleinement sur le championnat pour espérer de nouveau gouter dès la saison prochaine à la compétition.