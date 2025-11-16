Fin de parcours pour l’ESBF en coupe d’Europe

Coupe d’Europe : ESBF - Chambray : 21-28
Partie avec déjà 4 buts à combler avant même le début du match, l’ESBF n’a finalement jamais été réellement en mesure d’atteindre son objectif de qualification. Déjà menées de cinq longueurs à la pause (10-15), les choses ont même empiré en seconde période pour les joueuses de Jérome Delarue qui ont finalement subi une défaite 21-28.
L’aventure européenne s’arrête prématurément pour les Engagées qui vont désormais devoir se concentrer pleinement sur le championnat pour espérer de nouveau gouter dès la saison prochaine à la compétition.