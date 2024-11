Fin de série noire pour le BesAC qui s’impose enfin à Saint-Vallier

Nationale 1: Saint-Vallier - BesAC : 59-72 (20-13, 19-11, 13-17, 20-18)

Pour ce déplacement, le BesAC a eu la joie de voir revenir son scoreur Ben Kovac qui a participé au succès de l’équipe bisontine en inscrivant 11 pts. Dans cette rencontre, les joueurs de Laurent Kleefstra ont mené les débats de bout en bout, menant ainsi de 15 longueurs à la mi-temps, laissant leurs adversaires à un scoring maigrelet (39-24).

Le 3e quart temps, toujours délicat pour les Bisontins, n'a pas échappé à la règle avec une équipe de Saint-Vallier qui avait très sensiblement haussé le ton et qui est venue titiller les Bisontins plusieurs fois à 11 points. Mais jamais le BesAC n'a lâché.

Plus même, grâce à un gros coup d'accélérateur dans le 4e quart, l'écart passait au mieux à + 21 : 71-50, 37e. Cette fois, le sort était scellé avec une victoire qui se faisait diablement attendre (72-59).

Une communion retrouvée

On a alors vu Calvin Jubenot et ses coéquipiers danser sur le parquet, rassemblés, en communion. Cette victoire leur apportait une vraie libération et une bouffée d'oxygène. Laurent KJeefstra dans le bus du retour ne masquait pas sa joie : "C'est une victoire autoritaire qu'on a obtenue à Saint-Vallier. Tout le collectif y a participé. On a mené de bout en bout. Voilà qui récompense le travail effectué. On a fait un joli match de défense en homme à homme de la 1e à la dernière minute. On a aussi livré un match de très bonne concentration et on a bien mieux géré notre temps faible de 3e quart-temps. Je suis vraiment très heureux de connaitre de nouveau le goût de la victoire et tous les garçons également !" .

Le double-double de Landry Djedje

Même s'il faut mettre en exergue la performance collective, on ne peut pas passer sous silence le match plein fourni par Landry Djedje qu'un de ses supporters a baptisé "le démolisseur" : 11 pts, 14 rebonds (double-double), 2 contres, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées. Un chantier d'envergure

Evoquons enfin le retour de Ben Kovac absent depuis cinq matches suite à un entorse d'une cheville. "Il a joué 25 minutes et pour un retour, avec deux jours seulement d'entrainement, ce qu'il a fait a apporté à l'ensemble. Il va vite remonter en régime" soulignait Laurent Kleefstra.qui déjà se projetait sur la suite : le dernier match aller de Phase 1, vendredi 15 novembre à 20h au Palais des Sports. Ce sera contre Boulogne/Mer qui excelle actuellement et occupe la 2e place du classement derrière Le Havre. "On va tout faire pour bonifier cette victoire à Saint-Vallier" précisait le coach bisontin.

Les marqueurs du BesAC : BesAC : Jubenot 15, Pouye 14, Kovac 11, Djedse 11, Sanouera 10, Falzon 6, Eliezer-Vanerot 3, Boyer 2, Magassa, Buzer.

(avec communiqué)