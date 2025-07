Football : un bureau 100% féminin pour l’ES Dannemarie

Le nouveau bureau est constitué "de mamans investies et engagées" apprend-on dans le communiqué de presse du club et a pour objectif de maintenir "l’activité du club pour permettre aux enfants de Dannemarie et des environs de continuer à pratiquer le football dans un cadre sain, bienveillant et familial".

Le nouveau bureau composé d'Hélène Carteron comme présidente, de Malorie Choulot en tant que vice-présidente et de Nelly Mougin, secrétaire, et Pascale Paillot comme trésorière veillera à "garantir aux jeunes licenciés un encadrement structuré, des valeurs éducatives fortes et une véritable cohésion sociale autour du sport" précise le club.

Un renouveau important pour le club

Pour le club, "ce renouveau marque une étape importante pour l’ES Dannemarie, qui entend poursuivre ses activités avec sérieux tout en favorisant l’esprit d’équipe, la solidarité et l’épanouissement des jeunes à travers le sport". S’il tient à "remercier chaleureusement les membres sortants pour leur engagement et leur travail ", l’ES Dannemarie invite surtout "toutes les familles et partenaires locaux à soutenir cette nouvelle dynamique".