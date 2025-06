François Migeot célébré au Marché de la Poésie à Paris, un hommage à l’œuvre du poète bisontin

Ce week-end du 20 au 22 juin 2025, le Marché de la Poésie à Paris a mis à l’honneur François Migeot, poète, écrivain, traducteur et universitaire originaire de Besançon. Figure discrète mais influente du paysage littéraire français, il y a présenté trois ouvrages récents : Vers la flamme (éditions Henry), Battements (éditions Le Cormier) et La traversée des formes, écrit à quatre mains avec Jacques Ancet (L’Atelier du Grand Tétras).

Récompensé du Prix des Trouvères 2024 pour Vers la flamme, François Migeot y explore les limites de l’écriture dans un monde abîmé. Le poète suisse François Debluë y voit une œuvre "très construite. Étape par étape, épreuve après épreuve – de doute en espoir à nouveau envisagé, ré-inventé". Le recueil, selon lui, illustre "une secrète résurrection, retour à la vie, qui ne fait pas de bruit".

Pierre-Alain Tâche, également écrivain suisse, évoque quant à lui une poésie qui répond à "un appel du dehors", une œuvre qui "ranime le verbe" malgré un monde "qui baisse les bras". À travers les épreuves, François Migeot réaffirme le pouvoir de la parole : "Vous devinez une page entrouverte où le monde grandit", écrit Tâche.

La poésie comme dialogue avec le monde

Avec La traversée des formes, co-écrit avec Jacques Ancet, François Migeot s’inscrit dans une tradition japonaise de l’écriture collective. Le poète Bruno Berchoud souligne l’originalité du projet : "Le titre annonce ce qu’il va faire", un parcours poétique "du haïku à la prose", avec une structure en va-et-vient qui "résulte en une œuvre musicale". Plus qu’un exercice de style, c’est un ouvrage qui "renvoie à une forme très concrète – celle des corps qui changent ou se défont avec le temps".

Un écrivain aux multiples facettes

François Migeot, né en 1949, a enseigné la littérature et la didactique pendant quarante ans, notamment à l’université de Franche-Comté. Auteur de plus d’une vingtaine de recueils poétiques, traducteur de poètes vénézuéliens, il a aussi publié des essais et des récits, dont Ambrosio, salué pour sa profondeur existentielle. Il fut président du Centre régional du Livre de Franche-Comté (2002-2012) et reste actif dans de nombreux cercles littéraires.

"L’horizon magnétise. Il nous désire"

Ce vers de François Migeot, cité par Debluë, résume l’élan vital et poétique qui traverse toute son œuvre. Dans une époque marquée par la fragmentation et le doute, la poésie de l’auteur bisontin réaffirme une présence : celle d’une parole habitée, attentive, qui veille "au sens de celui qui demeure vivant éveillé, en même temps qu’il veille aux mots et qu’il veille sur nous".