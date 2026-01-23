Fuite de gaz à Besançon : 506 personnes impactées

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la matinée du 22 janvier 2026 pour une fuite de gaz rue Hector Berlioz à Besançon.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus peu après 10h30 pour une fuite de gaz, classée "Procédure de gaz renforcée", survenue à la suite de travaux publics. D’après le SDIS, la fuite, rapidement stoppée par GRDF, concernait un réseau de moyenne pression.

Réalisés par les pompiers, les relevés explosimétriques effectués dans l'immeuble se trouvant à proximité de la fuite se sont révélés nuls.

506 personnes ont toutefois été impactées par la coupure de gaz. D’après le SIDS, la remise en service du gaz ne sera pas effective avant samedi.