Besançon
Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Publié le 27/10/2025 - 07:30
Mis à jour le 24/10/2025 - 16:35

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner votre repas-spectacle pour le "Rominou Show" au Chalet de la diligence à Larnod (25)

©
©

Et si vous passiez une soirée hors du commun ?


macommune.info et Le Chalet de la Diligence, à Larnod vous offrent un repas-spectacle pour deux personnes pour assister au Rominou Show, le cabaret déjanté et plein de bonne humeur imaginé par Romain Rougeot et Aurélien Bulle.

Boulangers le jour, artistes le soir, ces deux complices ont créé un spectacle haut en couleurs mêlant chansons, sketchs et transformisme, le tout dans une ambiance conviviale et généreuse. Entre deux plats, laissez-vous emporter par leur énergie communicative et leur plaisir de faire rire et rêver leur public.

Tentez votre chance pour vivre un moment unique au Chalet de la Diligence à Larnod le 21 decembre à 12H*.

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Les gagnant.e.s seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le lundi 03 novembre 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !

*4 repas pour deux personnes sont à gagner pour le spectacle du 21/12 à 12H. Repas inclus (hors boissons)

cabaret jeu concours Rominou Show transformisme

Publié le 27 octobre à 07h30 par Macommune.info
