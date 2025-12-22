Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Jusqu’au 31 mars 2026, votre site d’actualité maCommune.info et l’ESBF lancent un grand jeu-concours pour bien commencer l’année. Pas moins de 28 gagnant(e)s seront tiré(e)s au sort le 2 avril !

À chaque match de l’ESBF au Palais des sports de Besançon, du 1er janvier au 31 mars 2026, retrouvez sur votre siège le clapclap maCommune.info x ESBF.

Flashez le QR Code qui se trouve sur votre clapclap et répondez correctement aux quatre questions posées pour tenter d’être tiré au sort et de remporter l’un des lots gagnants !

Jouer ici : www.survio.com

Pour ce jeu, l’ESBF et maCommune.info proposent des lots de leurs partenaires : NG Productions, ThermaSalina, La Rodia, Petite Fleur.

À gagner :

Une parenthèse bien-être composée de 6 soins aux thermes de Salins-les-Bains

Des places de concerts et de spectacles à Besançon avec NG Productions

Des places VIP avec maillot, écharpe, ballon, mug et poster de l'ESBF

Des places de concerts et au festival Détonation à La Rodia

Des bouquets de fleurs avec Petite Fleur

Nos partenaires

ESBF : créée en 1970, l'ESB atteint en 2 ans le niveau national et compte déjà plus de 150 licenciés. Le club est alors mixte, avec une section masculine et une féminine. En 1992, la séparation des sections masculine et féminine de l'ESB donne naissance à L'Entente Sportive Bisontine Féminine Handball, club qui est aujourd'hui une référence dans le paysage du handball féminin français. www.esbf.fr

NG Productions , basée à Besançon, est une entreprise de production et de diffusion de spectacles. Forte de 18 années d'activité, elle produit plus de 200 spectacles par saison, couvrant tous les styles, dans diverses salles en Bourgogne Franche-Comté, et accueille plus de 250.000 spectateurs chaque année. Avec une équipe jeune et dynamique de huit personnes, NG Productions collabore étroitement avec de nombreux acteurs culturels, aussi bien régionaux que nationaux. Ses références événementielles et artistiques en font un acteur majeur des scènes de l’Est de la France. ngproductions.fr

ThermaSalina vous propose son espace relaxation et des soins bien-être de février a decembre 2026 sur tous les après-midis du lundi au samedi et le dimanche seulement l’espace relaxation (piscines, saunas, hammam, jacuzzi, banquettes et buses massantes). Plusieurs formules sont possibles avec 8 escales ½ journée, 3 parenthèses sur 2 ou 3 jours et 3 mini-cures Santé + nos soins à la carte concernant notre SPA. www.thermes-salins.com

La Rodia , située à proximité du centre ville de Besançon, est une salle de concerts. Elle est composée de la grande salle qui peut accueillir 1100 personnes et du club qui peut accueillir 320 spectateurs. La Rodia organise plus de 70 soirées par an et un temps fort qui ouvre la saison, le Festival Détonation qui se déroule tous les ans fin septembre. larodia.com

Petite Fleur : Installée place Pasteur, au coeur de la boucle depuis 2012, la boutique Petite Fleur est ouverte chaque jour et vous propose un large choix de fleurs fraiches de saison et de qualités supérieure, un grand assortiment de fleurs séchées et de nombreuses plantes intérieures et extérieures. Une offre de cache-pots, de vase et d’accessoires d'inspiration scandinave complète ces propositions ! Notre équipe se fait un plaisir de vous conseiller en toute circonstance et de vous accompagner dans tous les moments de votre vie. Des abonnements de bouquets ou des bons cadeaux pour vos proches ou votre entreprise sont à définir ensemble en fonction de vos envies et budgets; une offre de location de plantes en courte ou longue durée est également disponible. N’hésitez pas à nous contacter au 03 81 81 17 58 ou à passer par notre site www.sessile.fr/petite-fleur-besancon/ pour toute envie ou besoin d'une livraison ! Pour jouer, cliquer ici

Tirage au sort le 31 mars 2026.