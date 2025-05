”Grandes heures nature, c’est notre ADN !” : 25.000 visiteurs attendus à Besançon en 2025

Le festival outdoor Grandes Heures Nature s’apprête à vivre sa cinquième édition du 13 au 15 juin 2025, souhaitant consolider son rôle de vitrine du territoire et de ses pratiques sportives de plein air. Au-délà d’être un rendez-vous sportif, l’événement irrigue les communes de Grand Besançon Métropole dans ses dimensions sociales, éducatives, environnementales et économiques. Ce mardi 13 mai, 2.500 sportifs sont déjà inscrits.

Cette année encore, le festival s’inscrit dans le territoire. ”22, c’est le nombre de communes du Grand Besançon traversées par les parcours des six épreuves sportives itinérantes du week-end”, a indiqué Anne Vignot, président de Grand Besançon Métropole. Avec plus de 250 km de parcours terrestres et fluviaux, l'événement mobilise largement l'agglomération, de Mamirolle à Chalèze en passant par Thise, sites de départ délocalisés pour certaines courses.

Le parc Chamars, cœur battant du festival, accueillera le Village des partenaires et associations, conçu comme un espace gratuit, festif et pédagogique au service de l’univers outdoor. ”C’est rare de trouver un événement sportif en coeur de ville et qui allie la nature”, souligne fièrement Anne Vignot, et d’ajouter : ”Grandes heures nature, c’est notre ADN, ça marque la société, laquelle peut faire des choses extrêmement positives” alors que l’actualité nationale et mondiale est violente et anxiogène.

Une nouveauté intercommunale : l'Ekiden des Communes

L’édition 2025 introduit une innovation marquante : le Challenge des Communes du Grand Besançon, organisé autour de la course en relais Ekiden. Chaque commune est invitée à constituer une équipe de six relayeurs pour parcourir collectivement les 42,195 km du marathon. ”Quelle commune remportera cette première édition et pourra apposer fièrement le panneau ‘Commune victorieuse de l'Ekiden des Communes 2025’ à l'entrée de son village ?”. Réponse le 13 juin aux alentours de 23h.

Éducation, écoresponsabilité et lien social

Grandes heure nature se donne également une mission pédagogique et environnementale. Vendredi 14 juin, près de 1.000 élèves de 40 classes du territoire seront accueillis avec leurs enseignants pour une journée de découverte et de sensibilisation. ”Les élèves s’initieront aux pratiques sportives outdoor, seront sensibilisés aux enjeux des espaces naturels, découvriront l’éco-tourisme… le tout encadré par des professionnels et acteurs locaux”, précise GBM.

L’éco-responsabilité est aussi un axe majeur. Le balisage des courses est ”éphémère, éco-responsable (peinture à base de craie), récupéré et réutilisé”, nous précise-t-on. Sur le site de Chamars, des pôles de tri des déchets seront supervisés, des mobilités douces seront encouragées via un tarif Ginko spécial (2€ par jour) et un nouveau parking à vélos plus grand de 240 places. L’événement favorise également les circuits courts, en faisant appel à des prestataires et fournisseurs locaux.

Un programme sportif dense et diversifié

Avec huit épreuves, 26 formats et sept disciplines, les 5.000 participants attendus auront l’embarras du choix. Trail, raid multisports, escalade, paddle, kayak, randonnée pédestre et VTT sont au programme. Certaines épreuves, comme l’Open de France d’escalade ou la Paddle Race, bénéficient d'une reconnaissance nationale. L’événement s’étend jusqu’à la base outdoor Grandes Heures Nature au parc de la Rhodiacéta, nouvellement rénovée et destinée à devenir un pôle majeur de l’itinérance sportive.

À noter que les épreuves de Raid Kids, d’Ekiden Open et la Randonnée gourmande affichent déjà ”complet”.

Point d’orgue du volet sportif : le Championnat d’Europe de paratriathlon organisé à la base d’Osselle, avec la participation attendue d’Alexis Hanquinquant, double champion paralympique et parrain de l’épreuve.

Quand la culture rencontre le sport

L’Ekiden donnera le coup d’envoi du festival dans une ambiance nocturne et festive. ”La dimension sportive sera complétée par la ferveur des speakers, l’énergie du DJ et les effets lumineux lors des passages de relais”, annonce François Bousso.

Samedi soir, les finales de l’Open d’escalade promettent du grand spectacle avec dix grimpeurs de haut niveau et une mise en scène son et lumière.

À cela s’ajoute le retour de la grande traversée en Highline : une ligne de 800 mètres reliant le Fort de Bregille à la Tour du Roi de la Citadelle, pour deux sessions de démonstration vertigineuses.

Le Village, carrefour des thématiques outdoor

Gratuit et accessible, le Village du festival occupera le parc Chamars. Il accueillera jusqu’à 25.000 visiteurs autour de cinq grands pôles thématiques : éco-tourisme, sport et santé, cycle de l’eau, conférences (avec l’Université Marie et Louis Pasteur), et espace équipementiers.

Initiations, ateliers et rencontres seront proposés tout au long du week-end, pour tous les âges et niveaux.

Le Village proposera aussi une offre de restauration locale et de détente autour de la fontaine du Parc Chamars.