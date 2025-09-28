Les sapeurs-pompiers du Sdis 25 sont intervenus pour prendre en charge un enfant de 12 ans, victime d’un traumatisme crânien. L’adolescent a été catégorisé blessé grave. Après une médicalisation sur place par une équipe du Smur, il a été transporté vers le centre hospitalier de Pontarlier.
Granges-Narboz : un enfant grièvement blessé dans un accident de trottinette
Publié le 28/09/2025 - 19:05
Mis à jour le 28/09/2025 - 19:05
Un accident de trottinette s’est produit ce dimanche 28 septembre 2025 vers 16h00, Grande Rue, à Granges-Narboz, dans le Doubs.