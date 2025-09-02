Grève des agents Enedis ce mardi

En réponse à un appel national de la FNME-CGT, les agents d’EDF, d’Engie, d’Enedis et de toutes les industries électriques et gazières sont appelés à la grève et à la mobilisation ce mardi 2 septembre 2025. Le syndicat défend plusieurs revendications dont, une revalorisation des grilles de salaire et des investissements supplémentaires.

Plus de 180 lieux de mobilisation et piquets de grève ont été décomptés par la fédération syndicale, annonçant un mouvement qui devrait être suivi sur tout le territoire. En Franche-Comté, des mobilisations étaient prévues ce matin à Miserey et à Lons-le-Saunier.

"Les agents d’EDF/GDF n’ont de cesse d’alerter les directions sur la faiblesse des niveaux de rémunération dans nos entreprises qui, au-delà de notre situation, génère de vrais problèmes de recrutement qui sont pourtant nécessaires à la qualité du service public" précise le communiqué de la CGT.

"Sans difficulté climatique majeure (tempêtes inondations) nos réseaux ont démontré cet été les faiblesses auxquelles il faudra bien apporter des réponses" avance encore le syndicat qui demande "des investissements et des salariés compétents et en nombre suffisant".