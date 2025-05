Gymnastique : d’excellents résultats pour l’Indépendante comtoise Besançon au Trophée fédéral

Les gymnastes du club de l’indépendante comtoise Besançon (ICB) ont brillé sur deux fronts à l’occasion de la finale nationale du Trophée fédéral de gymnastique, qui se déroulait simultanément dans deux villes différentes le week-end du 10/11 mai. Le club avait ainsi pu engager des équipes à la fois en gymnastique artistique féminine (GAF) et en Gymnastique acrobatique (GAC).

À Châlons-en-Champagne, où se déroulaient les épreuves de GAF, l’équipe composée de Luna, Nina, Lucie, Liza et Eva (catégorie 14 ans et plus) ont réalisé une très belle compétition leur permettant de décrocher la médaille d’argent qui est venue récompenser une saison remplie de travail sérieux.

La deuxième équipe en catégorie 10-13 ans, composée de Léonie, Edmée, Thaïs, Lise et Keila, s’est hissée à la 9e place avec une belle performance pour cette jeune équipe prometteuse pour les années à venir.

"Nous sommes très fiers de ces résultats. Les filles ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe et d’une excellente rigueur technique", a souligné Mickaël Régnier, président de l’ICB.

Une belle moisson à Mulhouse

Pendant ce temps à Mulhouse, les gymnastes acrobatiques de l’ICB ne sont pas passées inaperçues. Le quatuor composé de Elias, Ambre, Lou-Gabrielle et Anaïs s’est brillamment distingué avec une 5e place au classement général bien méritée grâce à une chorégraphie fluide et maîtrisée.

Le trio composé de Eva, Lisa et Noémie a frôlé la finale en se classant 13e. Le duo de Dennis et Manon a réalisé une belle prestation se hissant à la 18ee place. Quant au trio 7-14 ans composé d’Inès, Izia et Elia, il a obtenu une honorable 29e place.

"C’est une consécration pour des mois d’entraînement intense. Ils ont su gérer la pression avec maturité", ont salué Tiphanie et Lorena, entraîneurs de gymnastique acrobatique.

Bientôt une salle spécifique pour le club ?

Le club ICB revient donc de ce double rendez-vous national avec un podium et plusieurs places d’honneur, renforçant sa réputation de structure formatrice dans ces deux disciplines.

Au-delà de ces résultats, cela confirme la dynamique positive du club, qui continue de croître et d’attirer de jeunes talents motivés. Les dirigeants de l’ICB donnent déjà rendez- vous à la rentrée pour de nouvelles compétitions, mais aussi pour l’accueil des nouveaux licenciés. Un projet d’organisation d’une compétition sur Besançon dès l’année prochaine est d’ailleurs à l’étude, et pourquoi pas prochainement dans leur future salle spécifique dont la construction fait partie des ambitions de ce club en pleine croissance.

(avec communiqué)