Vendredi 9 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Sport

Handall : Prunelle Kingue prolonge d’une saison à l’ESBF

Publié le 09/01/2026 - 17:32
Mis à jour le 09/01/2026 - 16:30

L’ESBF annonce, dans un communiqué du vendredi 9 janvier 2026, la prolongation du contrat de Prunelle Kingue pour une saison supplémentaire. Arrivée à Besançon à l’été 2023 pour intégrer le centre de formation, l’arrière gauche est désormais liée au club jusqu’en 2027.

Prunelle Kingue © Julian Chabod
Prunelle Kingue © Julian Chabod

Née à Montpellier, Prunelle Kingue débute le handball à l’âge de 10 ans au sein du club de Jacou Handball, après avoir pratiqué plusieurs disciplines sportives. Très vite repérée pour son potentiel, elle suit un parcours structuré vers le haut niveau en intégrant successivement le pôle espoirs de Nîmes, puis celui de Toulouse, tout en évoluant avec le club de Montpellier, d’abord en U17 National, puis en Nationale 1. 

En juillet 2023, elle rejoint la capitale comtoise afin d’intégrer le centre de formation de l’ESBF, avec pour objectif d’évoluer avec l’équipe Espoirs en N1 tout en découvrant progressivement les exigences de la Division 1. 

Depuis son arrivée, Prunelle ”n’a cessé de progresser, gagnant en maturité et enrichissant son jeu au fil des saisons”, est-il souligné dans le communiqué, ”joueuse rapide, capable de faire la différence grâce à sa vitesse et à sa qualité de tir à longue distance, Prunelle Kingue dispose encore d’une large marge de progression.” 

Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du club de s’appuyer sur des joueuses jeunes, formées au club et pleinement investies dans le projet bisontin. 

Prunelle Kingue se dit ”contente de poursuivre mon aventure avec ce club. Merci à eux pour leur confiance on se reverra encore un an sur les terrains !” 

Pour Jérôme Delarue, entraîneur principal de l’ESBF”, cette prolongation ”est une satisfaction pour le club, qui mise beaucoup sur elle pour l’avenir. Joueuse à fort potentiel, elle s’inscrit pleinement dans l’identité de l’ESBF, fondée sur la formation. C’est donc naturellement que le club a souhaité poursuivre cette collaboration. Prunelle va continuer à progresser et à apporter beaucoup au collectif.” 

Daniel HOURNON, président de l’ESBF, et Annick DEMOUGE, responsable pôle performance  se disent ”ravis de poursuivre l'aventure avec Prunelle, qui ne cesse de prendre de plus en plus de place dans le collectif. Sa marge de progression est importante, et elle va continuer d'apporter sa fougue et des tirs longues distances à l’équipe.”

esbf handball prolongation

Publié le 9 janvier à 17h32 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Le BesAC désireux d’attaquer l’année du bon pied

Après un début de saison qui n’est clairement pas à la hauteur des ambitions du BesAC, qui ne compte que 3 victoires en 17 matchs, le club bisontin espère démarrer l’année 2026 du bon pied. Une victoire contre Lyon SO ce vendredi 9 janvier 2026 au gymnase des Montboucons de Besançon serait donc la bienvenue dans ce championnat de National 1 pour les Bisontins qui occupent toujours la dernière place du classement général. 

basket-ball besAC championnat National
Publié le 9 janvier à 09h44 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane
Besançon
Culture Sport

Les cuivres de l’Orchestre Victor Hugo s’invitent au prochain match de l’ESBF

Désireux de "porter la musique partout et pour tous", une partie de l’Orchestre Victor Hugo sera présente au palais des sports de Besançon le 3 janvier 2026 pour revisiter des musiques actuelles et populaires visant à soutenir les joueuses de l’ESBF, dans leur derby face à Dijon.

esbf handball musique orchestre victor hugo franche-comté
Publié le 25 décembre 2025 à 11h00 par Elodie Retrouvey

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 4.31
légère pluie
le 09/01 à 18h00
Vent
6.24 m/s
Pression
1002 hPa
Humidité
83 %
 