Handall : Prunelle Kingue prolonge d’une saison à l’ESBF

L’ESBF annonce, dans un communiqué du vendredi 9 janvier 2026, la prolongation du contrat de Prunelle Kingue pour une saison supplémentaire. Arrivée à Besançon à l’été 2023 pour intégrer le centre de formation, l’arrière gauche est désormais liée au club jusqu’en 2027.

Née à Montpellier, Prunelle Kingue débute le handball à l’âge de 10 ans au sein du club de Jacou Handball, après avoir pratiqué plusieurs disciplines sportives. Très vite repérée pour son potentiel, elle suit un parcours structuré vers le haut niveau en intégrant successivement le pôle espoirs de Nîmes, puis celui de Toulouse, tout en évoluant avec le club de Montpellier, d’abord en U17 National, puis en Nationale 1.

En juillet 2023, elle rejoint la capitale comtoise afin d’intégrer le centre de formation de l’ESBF, avec pour objectif d’évoluer avec l’équipe Espoirs en N1 tout en découvrant progressivement les exigences de la Division 1.

Depuis son arrivée, Prunelle ”n’a cessé de progresser, gagnant en maturité et enrichissant son jeu au fil des saisons”, est-il souligné dans le communiqué, ”joueuse rapide, capable de faire la différence grâce à sa vitesse et à sa qualité de tir à longue distance, Prunelle Kingue dispose encore d’une large marge de progression.”

Cette prolongation s’inscrit dans la volonté du club de s’appuyer sur des joueuses jeunes, formées au club et pleinement investies dans le projet bisontin.

Prunelle Kingue se dit ”contente de poursuivre mon aventure avec ce club. Merci à eux pour leur confiance on se reverra encore un an sur les terrains !”

Pour Jérôme Delarue, entraîneur principal de l’ESBF”, cette prolongation ”est une satisfaction pour le club, qui mise beaucoup sur elle pour l’avenir. Joueuse à fort potentiel, elle s’inscrit pleinement dans l’identité de l’ESBF, fondée sur la formation. C’est donc naturellement que le club a souhaité poursuivre cette collaboration. Prunelle va continuer à progresser et à apporter beaucoup au collectif.”

Daniel HOURNON, président de l’ESBF, et Annick DEMOUGE, responsable pôle performance se disent ”ravis de poursuivre l'aventure avec Prunelle, qui ne cesse de prendre de plus en plus de place dans le collectif. Sa marge de progression est importante, et elle va continuer d'apporter sa fougue et des tirs longues distances à l’équipe.”