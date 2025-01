Huit rendez-vous pour mettre à l’honneur le métier d’aide-soignant(e)

"Outre la dimension humaine au cœur de cette profession, le métier d’aide-soignant(e) fait partie des métiers qui recrutent. Pourtant, les établissements sanitaires et médico-sociaux connaissent des difficultés de recrutement", explique la Région.

Dans le cadre de son schéma régional des formations sanitaires et sociales, la Région définit la carte des formations qui conduisent à ces métiers, en autorisant l’ouverture des instituts de formation sanitaire et sociale. Elle répartit les quotas d’entrée en formation des étudiants entre ces instituts et définit également leurs capacités d’accueil au regard des besoins en professionnels de santé et en travail social. Elle assure également le financement de ces organismes de formation par le biais de dotations de fonctionnement.

Enfin, la Région rappelle qu’elle a consacré près de 60 M€ aux formations sanitaires et sociales en 2024.

Zoom sur les huit rendez-vous

Auxerre, le 30 janvier

Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Auxerre (89) - 2 Bd de Verdun en présence d'Isabelle Poifol Ferreira, conseillère régionale déléguée en charge de la culture

Chalon, le 11 février

Institut de Formation en Soins Infirmiers / aide-soignant (IFSI-IFAS) de Chalon (71) - 141 Avenue Boucicautven présence de Francine Chopard, conseillère régionale déléguée en charge du sanitaire et social

Pontarlier, le 20 février

Institut de formation en soins infirmiers de Pontarlier (25) - 1 avenue du Général Girod en présence de Valérie Pagnot, conseillère régionale en charge des coopérations transfrontalières

Lons-le-Saunier, le 13 mars

Institut de formation en soins infirmiers de Lons-le-Saunier (39) - 155 Chemin de Chaudon en présence de Frédéric Poncet, conseiller Régional Délégué à l’Orientation et au Pôle Emploi

Besançon, le 25 mars

Institut de formation de professions de santé (IFPS) de Besançon (25) - Rue Dolto en présence de Francoise Tenenbaum, vice-présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté en charge des formations sanitaires et sociales, de l'accompagnement des personnes handicapées et de la santé

Nevers, le 27 mars

Institut de formation en soins infirmiers de Nevers (58) - 15 Rue du Donjon en présence d'Hicham Boujlilat, vice-président de la Région Bourgogne Franche-Comté en charge du sport

Vesoul, le 4 avril

Institut de formation en soins infirmiers de Vesoul (70) - 12 Rue Miroudot Saint-Ferjeux en présence de Gilles Lazar, conseiller régional

Dijon, le 8 avril

Institut de formation en soins infirmiers / Institut de formation aide-soignant de Dijon (21) - 10, Bd de Lattre de Tassigny en présence de Françoise Tenenbaum, vice-présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté en charge des formations sanitaires et sociales, de l'accompagnement des personnes handicapées et de la santé