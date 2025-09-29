Il conduit avec un permis suspendu et deux enfants non attachés dans son véhicule à Besançon

Dans la nuit du 27 septembre 2025, un homme a été interpellé par les policiers à Besançon pour conduite malgré une suspension de permis.

L’homme âgé de 29 ans a été contrôlé par les forces de l’ordre vers 23h rue Gabriel Plançon. À l’intérieur du véhicule, les policiers ont remarqué la présence de six personnes, dont deux enfants sans ceinture de sécurité.

Après vérifications, ils ont également constaté que le permis du conducteur était suspendu et que ce dernier faisait l'objet d'une fiche de recherche pour une condamnation par défaut.

L’homme a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue, tandis que le véhicule a été placé en fourrière. Il sera convoqué par la justice en mars 2026.