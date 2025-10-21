Mardi 21 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il dit vendre de la drogue pour éponger ses dettes à Besançon

Publié le 21/10/2025 - 16:02
Mis à jour le 21/10/2025 - 14:49

Un jeune homme de 22 ans a été interpellé le 18 octobre 2025 vers 20h25 rue Fontaine Eau à Besançon.

© Alexane Alfaro

Un équipage de brigade anticriminalité a été dépêché suite à des allers-retours incessants ainsi qu’une forte odeur de stupéfiants émanant d’un appartement. Les policiers ont décidé de monter une surveillance puis ont procédé au contrôle de l’individu lorsque ce dernier est sorti de son domicile.

L’individu a été trouvé en possession d'un gramme de cocaïne. Il a expliqué avoir des problèmes financiers et livrer des stupéfiants sur commande. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Lors de la perquisition de son logement, il était découvert 976 g de résine de cannabis ainsi qu’un petit sachet contenant 11 g de cocaïne. Auditionné, il a reconnu vendre des stupéfiants depuis un mois environ afin d'éponger des dettes.  Il n’a pas communiqué l’identité de ses fournisseurs.

Il a été déféré au parquet de Besançon et laissé libre sous contrôle judiciaire.

Publié le 21 octobre à 16h02 par Hélène L.
