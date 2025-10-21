Il dit vendre de la drogue pour éponger ses dettes à Besançon

Un jeune homme de 22 ans a été interpellé le 18 octobre 2025 vers 20h25 rue Fontaine Eau à Besançon.

Un équipage de brigade anticriminalité a été dépêché suite à des allers-retours incessants ainsi qu’une forte odeur de stupéfiants émanant d’un appartement. Les policiers ont décidé de monter une surveillance puis ont procédé au contrôle de l’individu lorsque ce dernier est sorti de son domicile.

L’individu a été trouvé en possession d'un gramme de cocaïne. Il a expliqué avoir des problèmes financiers et livrer des stupéfiants sur commande. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Lors de la perquisition de son logement, il était découvert 976 g de résine de cannabis ainsi qu’un petit sachet contenant 11 g de cocaïne. Auditionné, il a reconnu vendre des stupéfiants depuis un mois environ afin d'éponger des dettes. Il n’a pas communiqué l’identité de ses fournisseurs.

Il a été déféré au parquet de Besançon et laissé libre sous contrôle judiciaire.