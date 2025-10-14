Il lance des projectiles sur le tramway et dégradé un distributeur automatique de tickets à Besançon

Un équipage de la brigade anticriminalité a été dépêché au niveau de l’arrêt du tramway du complexe sportif de la Malcombe suite à des jets de projectiles au passage des tramways. Les forces de l’ordre ont également été avisées que l’homme en question avait dégradé un distributeur automatique de tickets.

Sur place, les policiers ont reconnu un individu, âgé de 35 ans, qui a pris la fuite à la vue des fonctionnaires. Rapidement rattrapé, le mis en cause a été interpellé. Les constatations ont permis d’établir que deux distributeurs automatiques avaient été dégradés, un dans chaque direction.

Il a été placé en garde à vue puis conduit aux urgences psychiatriques où il a été agressif et a insulté les effectifs. À son retour, il a également insulté le geôlier. Les cinq fonctionnaires ont déposé plainte. L’audition n’a apporté aucun élément, car il tenait des propos incohérents.

Il sera présenté prochainement devant un expert psychiatre. Suite à son audience avec le juge des libertés et de la détention, il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon.