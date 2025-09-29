Il oublie son clignotant, voit les policiers et part en course poursuite à Besançon

Les faits se sont produits le 25 septembre 2025 vers 16h45 à l’angle de la Rotonde et de la rue de Chasnot à Besançon.

Une patrouille de police a croisé un véhicule changeant de direction sans utiliser ses clignotants. Les agents ont souhaité procéder au contrôle du conducteur qui a rapidement pris la fuite en accélérant à la vue des policiers.

Finalement interceptés, les deux individus présents dans la voiture se sont rebellés. Le conducteur, âgé de 40 ans, s’est révélé être en défaut de permis de conduire. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Auditionné, le passager a déclaré avoir été pris en stop par le conducteur qu’il ne connaissait pas. Il a également expliqué ne pas être informé de la mesure d’éloignement en cours, mais reconnaît être en situation irrégulière sur le territoire français.